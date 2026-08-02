Peaje de Cartes: “Quieren más plata para seguir robando el dinero de la gente”, dice Sole Núñez

“¿Cómo le va a poner peaje? ¿Poner peaje es querer meter la mano en el bolsillo de la gente de nuevo? ¿Por qué no le sacan a los corruptos? ¿Por qué no le sacan a esa maquinaria, esa estructura prebendaria y clientelar en la municipalidad?” cuestionó Soledad Núñez durante un recorrido con vecinos.

Para la aspirante opositora a la intendencia capitalina (el oficialismo, por orden de Horacio Cartes) quiere poner un peaje al ingreso a Asunción “porque no saben cómo resolver problemas financieros en la municipalidad porque se están robando todo”.

“Y no se puede seguir metiendo la mano en el bolsillo del contribuyente mientras el transporte público se cae a pedazos y mientras Asunción sigue expulsando a su gente”, subrayó.

Fracasa el Metrobús, pide Peaje

Días atrás el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, responsable del fracasado proyecto del Metrobús en su gestión como mandatario, dijo haber instado al candidato colorado a intendente de Asunción Camilo Pérez a cobrar peaje para ingresar a la capital con el fin de generar más ingresos y reducir el tránsito.

En cambio, Cartes no dijo nada sobre la “Mafia del asfalto”, de los planilleros, de los combustibles, de las cajas paralelas o del desvío de fondos municipales de obras a gastos rígidos.

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Ante la orden de Cartes surgieron numerosas reacciones en contra, incluyendo a la candidata a la intendencia por la Alianza Opositora Soledad Núñez.

Ella agregó que un plan como este involucra otras problemáticas injustas. “¿Y qué pasa con la gente que trabaja afuera de Asunción? ÑVas a estar pagando peaje ida y vuelta porque te vas a San Lorenzo, porque te vas a Mariano Roque Alonso? ¿Cómo vas a poner en práctica una consigna como esta?“, se preguntó.

Para la opositora, este plan surge porque en el cartismo “no tienen ni idea y porque se están robando el dinero de la gente y quieren tener más cajas y más dinero para seguir robando”.

“No sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo ¿Vos le darías un guaraní más a una institución corrupta? No”, sentenció.