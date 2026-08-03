Liberal renuncia a candidatura para contralor y acata resolución del Directorio

El postulante Julio César Mendoza Aquino presentó una nota dirigida al Congreso Nacional para comunicar el retiro formal de su candidatura al proceso de selección del Contralor General y Subcontralor General de la República, además de solicitar la devolución de toda la documentación entregada durante su inscripción.

En el escrito sostiene que su decisión responde a una “obligación moral de mantener una condición coherente con la causa que promueve y defiende el liberalismo paraguayo”, en referencia a la resolución adoptada por el Directorio Nacional del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Asimismo, cuestionó lo que calificó como una intención del oficialismo de concentrar el poder. “Esta instancia superior resolvió no legitimar la actitud totalitarista del oficialismo actual y pasajero, que impúdicamente manifestó en estos días su decisión de acaparar tanto la ejecución como el control del poder de la República, avasallando la institucionalidad”, expresó en la nota presentada al Legislativo.

La resolución del PLRA fija postura sobre la Contraloría

La decisión de Mendoza se produce luego de que el Directorio Nacional del PLRA, presidido por Alcides Riveros, aprobara una resolución que establece la posición oficial del partido respecto a la conformación de las ternas para elegir al próximo contralor y subcontralor general de la República.

El documento sostiene que la Contraloría General constituye el máximo órgano de control externo del Estado y que su independencia resulta indispensable para garantizar la transparencia, el control del uso de los recursos públicos y el equilibrio entre los poderes.

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El Directorio también advierte que el principio republicano exige que los organismos de control sean independientes de quienes ejercen el poder político, a fin de evitar cualquier concentración que comprometa su imparcialidad.

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Entre los principales puntos de la resolución, el PLRA reivindica que las ternas para ambos cargos estén integradas exclusivamente por ciudadanos pertenecientes a los sectores democráticos de la oposición.

La dirigencia liberal sostiene que, como principal fuerza opositora, corresponde preservar el control recíproco entre los poderes del Estado y evitar que los órganos de fiscalización queden subordinados a mayorías circunstanciales.

Además, el documento declara que la independencia de la Contraloría constituye un requisito indispensable para la vigencia del Estado de Derecho y para una lucha efectiva contra la corrupción.

El Directorio instó a los candidatos opositores a renunciar

Uno de los artículos más relevantes de la resolución establece que, si las ternas no quedan integradas íntegramente por representantes de la oposición democrática, el partido instará públicamente a los postulantes identificados con ese sector a renunciar o declinar sus candidaturas para no legitimar el procedimiento.

Precisamente, esa disposición fue la que motivó la decisión de Julio César Mendoza Aquino, quien resolvió apartarse del proceso antes de que continúe la selección parlamentaria.

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La resolución también exhorta a todas las fuerzas democráticas de oposición a mantener una posición unificada en defensa del equilibrio de poderes y encomienda a la Presidencia del partido comunicar oficialmente esta postura a las cámaras de Senadores y Diputados, a las bancadas opositoras, a los partidos democráticos y a la ciudadanía.