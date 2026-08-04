¿Hubo unidad opositora?: El viernes 7 fenece el plazo para renuncias y unificar candidaturas

El presidenciable de Yo Creo, Miguel Prieto, y el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, se reunieron el domingo último en un restaurante de la capital.

La intención fue debatir el plan de unidad con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre y postergar la polémica discusión sobre chapas y candidaturas presidenciales.

Esto con miras a este viernes 7 de agosto, fecha en que fenece el plazo para que las organizaciones políticas presenten renuncias o pedidos de sustituciones antes de cerrar la programación y el número de opciones en las pantallas de votación en cada distrito.

Peleas y acuerdos

Al asumir la presidencia del PLRA, Alcides Riveros habló de 31 distritos conflictivos con múltiples candidaturas opositoras vaticinaba acuerdos en 20 ciudades.

Las ciudades más conflictivas con múltiples candidaturas de la oposición son Ciudad del Este, Presidente Franco y Minga Guazú de Alto Paraná; así como Villa Elisa en Central y San Bernardino en Cordillera, entre otros. En estas ciudades finalmente no hubo acuerdos y habrá múltiples candidaturas opositoras.

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En cambio, sí hubo acuerdos en San Lorenzo, Pilar, Itá, Capiatá entre otros.

Un caso particular se dio en Luque, donde el PLRA logró que los tres candidatos opositores se sometan a una encuesta pero uno de ellos, José Luis Chilavert, desconoció el resultado.

PLRA tiene 66 alianzas con Yo Creo

Desde hace meses el PLRA encabezó encuentros y reuniones con autoridades de otras agrupaciones opositoras para buscar la unificación de la mayor cantidad de candidaturas para así no dividir el voto y enfrentar con más fuerza a la ANR.

El principal método propuesto fue la medición por encuesta. Numerosos aspirantes descabalgaron en favor de la unidad sin embargo, en un número considerable de ciudades no hubo consenso o no se respetó el acuerdo.

El PLRA cuenta con un total de 110 candidatos a intendente con la lista 2 y 76 candidatos liberales en listas de Alianzas, dando un total de 186 candidaturas a intendentes en 263 municipios.

En los demás distritos apoyan a candidatos de otras fuerzas, principalmente Yo Creo y Cruzada Nacional. Con Yo Creo tiene 66 alianzas.

En 2021, cuando había 261 distritos en todo el país, la ANR se quedó con 166 ciudades y la oposición ganó en 95 localidades.