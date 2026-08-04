Peaje de Cartes: candidato opositor escenifica protesta y denuncia control policial

La propuesta de cobrar peaje para ingresar y salir de Asunción, que el presidente de la ANR, Horacio Cartes, le formuló al candidato oficialista Camilo Pérez, sigue generando reacciones. Este martes, el candidato a concejal por la Alianza Unidos por Asunción, Maximiliano Seiferheld, realizó una protesta simbólica sobre la avenida España para cuestionar la iniciativa y recoger la opinión de los automovilistas.

La manifestación se desarrolló en el semáforo ubicado en la intersección de avenida España y Augusto Roa Bastos, a pocos metros de la residencia particular del exmandatario. Con carteles de “PARE” y simulando un puesto de peaje, el candidato consultó a los conductores que circulaban por la zona sobre la eventual implementación del cobro.

“En estos últimos días escuchamos una de las peores ideas que se le haya ocurrido a un político: cobrar peaje para ingresar y salir de nuestra ciudad de Asunción”, afirmó Seiferheld durante la actividad.

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Conductores expresaron su rechazo

La mayoría de los automovilistas manifestó su desacuerdo con la propuesta. La acción buscó representar el impacto que, a su criterio, tendría un peaje para quienes ingresan diariamente a la capital por motivos laborales, comerciales o de estudio.

La iniciativa de Cartes provocó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y también entre ciudadanos, que consideran que una medida de ese tipo implicaría un costo adicional para miles de personas que dependen de Asunción para desarrollar sus actividades cotidianas.

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Denuncia intervención policial

Durante la protesta, Seiferheld aseguró que la presencia policial fue aumentando con el transcurso de los minutos y que los agentes solicitaron los datos personales de los participantes.

“Había un solo oficial cuando nosotros llegamos y a los quince minutos llegaron dos patrulleras más. Nos quitaron fotos, nos pidieron número de cédula a todos para preparar un memo y después nos dijeron que era para resguardar nuestra seguridad, porque podía haber personas que pensaran diferente y nos agredieran”, relató.

El candidato también sostuvo que, al finalizar la actividad, intentó acercarse a los uniformados apostados frente a la residencia de Cartes, pero le impidieron caminar por esa vereda.

“Me dijeron que no podía pasar enfrente por seguridad. Tuve que cruzar la calle para no pasar frente a la mansión”, comentó.

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Críticas a la administración municipal

Tras la movilización, Seiferheld publicó un video en sus redes sociales en el que insistió en que la protesta buscó evidenciar lo que considera una propuesta inviable.

“Hicimos esto hoy para ilustrar lo ridículo que es plantear esto antes que erradicar a los corruptos que gobiernan la capital. Esos mismos que ahora deberían estar imputados y presos por robarse el asfalto y combustible del municipio”, expresó en su publicación.