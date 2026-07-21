Corredor Bioceánico Sur: USD 286 millones para rutas, pero sin solución para medicamentos

Con el contrato de préstamo se busca financiar la construcción del Corredor Sur-Oeste Pilar–Yabebyry, una obra que conectará los departamentos de Misiones y Ñeembucú mediante casi 200 kilómetros de caminos pavimentados.

La iniciativa llega en medio del debate sobre las prioridades del endeudamiento público, cuando hospitales del IPS y del Ministerio de Salud continúan enfrentando reclamos por la escasez de medicamentos.

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El anuncio fue realizado por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, junto con el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quienes solicitaron al Congreso aprobar rápidamente el financiamiento para que la obra pueda iniciar en 2027 o incluso adelantarse al primer semestre del próximo año.

También participó de la conferencia de prensa realizada en la presidencia del Senado, el titular de Yacyretá, Luis Benítez y diputados, además de la esposa del vicepresidente, la diputada Fabiana Souto.

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Un nuevo corredor bioceánico

La ministra Centurión explicó que el proyecto contempla 154 kilómetros de ruta principal más 25 kilómetros de travesías urbanas, formando parte de un nuevo corredor bioceánico que permitirá conectar Alto Paraná con Argentina y, posteriormente, con los puertos del Pacífico.

Según la secretaria de Estado, la obra fortalecerá la logística nacional, reducirá los tiempos de transporte y permitirá desarrollar rutas de hormigón con mayor durabilidad, utilizando materiales y mano de obra paraguaya.

También destacó que tendrá un importante impacto social al poner fin al aislamiento que históricamente sufren varias comunidades del sur del país durante las temporadas de lluvias.

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El vicepresidente sostuvo que el crédito representa una “fecha histórica” para Misiones y Ñeembucú y recordó que el proyecto originalmente estaba previsto para comenzar recién en 2028, pero que fue adelantado tras gestiones del Gobierno paraguayo ante Japón.

Además, pidió al Senado y a la Cámara de Diputados acelerar la aprobación del préstamo para iniciar cuanto antes el proceso licitatorio y las obras.

El contrapunto: rutas vs medicamentos

Durante la conferencia surgió un planteamiento sobre la posibilidad de utilizar el endeudamiento público para enfrentar la crisis del Instituto de Previsión Social (IPS), donde persisten denuncias por la falta de medicamentos.

Consultado sobre si el Gobierno debería emitir bonos para financiar la compra de medicamentos, tal como impulsa un sector de la disidencia colorada mediante una propuesta legislativa, Alliana respondió que esa alternativa puede ser considerada.

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"Nosotros tenemos que ver la forma. En IPS y en el Ministerio de Salud no pueden faltar medicamentos. Si los bonos son el camino, no hay ningún problema, pero hay que solucionarlo“, afirmó el vicepresidente.

También reconoció que la ausencia de medicamentos sigue siendo una preocupación del Ejecutivo. "No nos sirve de nada inaugurar hospitales y tener mejores equipamientos si faltan medicamentos“, expresó, aunque sostuvo que el Gobierno incrementó significativamente las compras de insumos y que el crecimiento de pacientes también elevó la demanda en el sistema público de salud.

Los datos de la obra

El proyecto financiado por la JICA contempla: