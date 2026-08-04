Vaesken: Mitigar el avance del microtráfico, narcotráfico y narcopolítica no es interés del cartismo

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA) solicitó al pleno de la Cámara Baja aprobar un proyecto de declaración en donde se instaba al Ministerio Público, Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Ministerio del Interior y demás instituciones competentes a mitigar el avance del microtráfico, narcotráfico y la narcopolítica en Central y en especial en Guarambaré.

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Sin embargo, sugestivamente la diputada cartista Jazmín Narváez se opuso al pedido alegando que estaba “sobre legislado” teniendo en cuenta que existe un proyecto de ley para combatir el avance del consumo de sustancias psicoactivas.

Guarambaré, hasta hace poco estuvo administrada por Óscar Cabrera (ANR-HC), quien renunció al cargo de intendente en busca del rekutú de manos del equipo político de los diputados cartistas; Jazmín Narváez y Rodrigo Gamarra.

Un simple proyecto de declaración dejó en evidencia que al cartismo no le importa mucho el avance del microtráfico, narcotráfico y la narcopolítica en el departamento Central.

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El proyectista lamentó que precisamente la traba la impuso una diputada centralina, quien antes de buscar potenciar los controles en las ciudades del departamento busque poner trabas.

“Ivai la porte en la zona sur del Central y que una diputada de Central se oponga a pedir que las instituciones públicas hagan su trabajo conforme a lo que reza la Constitución es sumamente grave. Resulta sospechoso por que probablemente existan fuerzas políticas que hoy estén encubriendo al crimen organizado”, dijo el diputado liberal.

Lamentó que hace quince días cuando se tuvo una balacera en Guarambaré se haya dicho que era una pelea entre barras bravas de clubes, pero ahora con la investigación, se sabe que era una disputa entre pandillas por el control del territorio para la venta de droga.

Lo que trabaron los cartistas

El proyecto de Adrián “Billy” Vaesken proponía instar al Ministerio Público, a través de la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico a intensificar las investigaciones y los operativos fiscales para desarticular las redes de microtráfico que operan en Central y en especial en Guarambaré.

Además se instaba al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a reforzar los operativos de allanamiento, control y patrullaje en los barrios y zonas de mayor incidencia.

También se pretendía instar a la Senad a fortalecer las acciones de inteligencia, investigación y persecución penal contra las organizaciones criminales.

Por último, se buscaba instar a todas las instituciones públicas vinculadas a la materia a coordinar esfuerzos para luchar de manera integral contra el microtráfico y la narcopolítica en Central.