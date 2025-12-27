Billy Vaesken critica al PLRA y advierte que así no será opción de cambio en 2028

El diputado liberal Adrián Billy Vaesken lanzó duras críticas contra la actual conducción del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), al señalar que la organización dio “un paso adelante y dos atrás”, especialmente tras la última convención partidaria.

Vaesken sostuvo que el partido no supo valorar el rol de las mujeres, a quienes recordó como “las más gloriosas de América”, en línea con expresiones del papa Francisco. “Las mujeres son más guapas que los varones, más disciplinadas, se esmeran más y son leales. Eso en política vale oro”, afirmó.

Partido Liberal es manejada a “control remoto”

El legislador recordó que hace apenas 50 años las mujeres aún no votaban y destacó que el Partido Liberal fue protagonista de avances históricos en materia de derechos. Sin embargo, aseguró que la actual dirigencia, encabezada por Hugo Fleitas, representa un retroceso para el partido.

Según Vaesken, la conducción partidaria está “manejada a control remoto” por sectores internos, entre ellos Alcides Riveros y Ricardo Estigarribia, lo que estaría generando una fuerte desmotivación del liderazgo femenino. “Hoy hay mujeres decepcionadas y eso se nota a leguas”, señaló.

Otro de los puntos cuestionados por el diputado fue la falta de una postura crítica del PLRA frente al Gobierno actual. Afirmó que en la convención partidaria no se pudo levantar la voz contra la administración del presidente Santiago Peña.

“En cualquier parte del mundo, un partido opositor usa su convención para cuestionar al gobierno de turno. Tenemos que decirle a Peña en qué se está equivocando y qué está haciendo mal”, remarcó, al tiempo de señalar que el Partido Liberal debería ser la voz de los jóvenes que no encuentran oportunidades laborales.

Con este camino, PLRA no sería opción de cambio, dice

Vaesken advirtió que, de continuar por este camino, el Partido Liberal difícilmente se constituya en una alternativa real de poder para las elecciones de 2028. “Este no es el rumbo de un partido opositor”, afirmó.

Asimismo, expresó su expectativa de que en el corto plazo se “atomicen” las fuerzas políticas, al considerar que la centralización en el Partido Colorado no dio resultados positivos dentro del Congreso. “Se aprobaron leyes para que un sector se apropie de los recursos del Estado”, cuestionó.

Finalmente, el diputado señaló que, pese al discurso oficial sobre el grado de inversión, la realidad social sigue siendo compleja. “La gente sigue ganando salario mínimo, que no alcanza ni para comer un buen asado”, concluyó.