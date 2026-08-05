Beto Ovelar acusa de “torpeza” a diputados cartistas por proyecto varado

Un proyecto de ley que propone que el Gobierno adquiera un préstamo de 75 millones de dólares para la construcción de rutas y caminos vecinales en varios departamentos del interior del país está estancado en la Cámara de Diputados, aparentemente debido a un enfrentamiento entre integrantes de la bancada oficialista cartista en la Cámara Baja con el senador también cartista Silvio “Beto” Ovelar (ANR, Partido Colorado).

Los diputados cartistas se negaron a tratar ayer en la sesión ordinaria de la Cámara Baja el proyecto presentado por el senador Ovelar, cuestionando entre otras cosas que el 50 por ciento del monto para financiar la construcción de caminos está destinado en la propuesta legislativa al departamento de Caaguazú, al que Ovelar representa.

Diputados colorados cartistas como Alejandro Aguilar y Miguel del Puerto cuestionaron lo que consideran una actitud negativa del senador Ovelar, apuntando a declaraciones en las que este opinó que los parlamentarios estaban “borrachos de poder” por la negativa de tratar el proyecto y por el hecho de que el senador estuvo presente en la sesión de ayer de Diputados, lo que fue interpretado por los miembros cartistas de la Cámara Baja como un intento de “controlar” cómo votaban.

“Un acto de torpeza”

En conversación con ABC Color este miércoles, el senador Ovelar opinó que la negativa de sus correligionarios en Diputados a tratar el proyecto es “un acto de torpeza” porque el proyecto acabaría beneficiando a los pequeños agricultores de los sectores más vulnerables, independientemente de quién sea el autor de la propuesta de ley.

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Sobre el hecho de que la mitad del monto planteado en el proyecto de ley sea destinada a Caaguazú, afirmó que eso se debe a que “mis conciudadanos organizados presentaron a tiempo y en forma” las propuestas y documentos necesarios, y agregó que el proyecto tuvo su origen en el Ministerio de Obras Públicas y que el Ministerio de Economía “fue a corroborar en el terreno la pertinencia o no del otorgamiento de recursos para la ejecución de estas obras largamente postergada”.

El antecedente del enfrentamiento: la caja fiscal

El senador Ovelar indicó que el antecedente de su actual impase con los diputados del cartismo se remonta al polémico proyecto de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público - caja fiscal – que tuvo lugar en marzo de este año.

En aquella ocasión, la Cámara de Diputados aprobó la versión original del proyecto de ley presentada por el Poder Ejecutivo, a pesar de una enorme presión de parte de gremios de funcionarios públicos - especialmente docentes y miembros de las fuerzas de seguridad – que se oponían a disposiciones como el aumento de las edades mínimas para jubilaciones.

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“Ellos a tambor batiente aprobaron el planteamiento del entonces ministro de Economía y quisieron que (en el Senado) aprobemos también a toda máquina”, dijo el senador Ovelar. “Yo tomé la decisión de parar la pelota y negociar, consensuar con los gremios, y aprobamos una versión totalmente diferente a la de ellos”.

Diputados luego aprobó la versión modificada del proyecto de reforma que salió del Senado, y varios referentes de la Cámara Baja dijeron haberse sentido engañados por el Ministerio de Economía cuando aprobaron la versión anterior más dura del proyecto que les generó tensión con los gremios.

Mira a Alliana para destrabar

El senador Ovelar opinó que será necesaria la intervención del vicepresidente Pedro Alliana, quien cumple el rol de nexo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, para destrabar la situación en torno al proyecto de ley para la construcción de caminos.

“Creo que la presencia del vicepresidente Pedro Alliana en el país va a permitir que esto se destrabe, creo que tiene los argumentos persuasivos para que se entienda que este proyecto beneficia al país y al gobierno, y no a un legislador en particular”, declaró.