Perlitas de Diputados: Falta de quórum, salvan “fato” de Opaci y crece grieta por los US$ 75 millones

Dejando pendientes 20 puntos del orden del día y siendo apenas las 12:59, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, levantó por segunda vez en el día la sesión (en este caso una extraordinaria) por falta de quórum, donde el tema controvertido no fue ni siquiera de los esperados, sino un debate sobre declarar a Pilar (Ñeembucú) como la “auténtica Perla del Sur”, que confrontó a pilarenses y encarnacenos.

Más que la controversia por este tema de la denominación de la “perla”, el trasfondo real fue no tratar dos proyectos muy incómodos para el cartismo; 1) el proyecto de ley que pretendía eliminar cobros por gestión de registro de conducir, que genera una millonaria recaudación para Opaci; y 2) El crédito de US$ 75 millones para la construcción de caminos rurales que tiene peleados a los cartistas.

Esto ya que, con la falta de quórum se frustró el tratamiento del 7º punto del orden del día que plantea modificar “los artículos 11, 15, 16 y 30 de la Ley N° 5016/14, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial", que busca eliminar la potestad de que la OPACI siga cobrando los G. 10.000 por cada registro de conducir emitido.

Esto permitió a Opaci recaudar solo en los últimos cinco años, y en concepto de cobros por registros de conducir, la suma de G. 138.000 millones.

Los proyectistas plantean que sea la estatal Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) y no la oenegé Opaci, la que maneje la base de datos de los registros de conducir del país y se deje de recaudar millones, que van a parar a manos de una institución no estatal que para colmo no rinde cuentas sobre el manejo de lo que recauda.

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El proyecto había sido incluido por moción de preferencia en el orden del día, por lo que ahora, para su inclusión en otra sesión, dependerá de la voluntad del presidente cartista de la Cámara, Raúl Latorre, o de que en una siguiente sesión se vuelva a pedir su tratamiento.

Préstamo frenado hasta que ministra dé la cara

Por otra parte, tampoco se trató el proyecto de ley que aprueba el préstamo de US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del programa de mejoramiento de la conectividad rural, que tiene enfrentados a los cartistas en Diputados con el senador también cartista Silvio “Beto” Ovelar y donde se metió en el fuego cruzado la ministra de Obras, Claudia Centurión.

Incluso en Diputados ya se evidenció un quiebre, ya que diputados cartista como Yamil Esgaib y Avelino Dávalos, así como el aliado cartista Édgar Olmedo (ANR, B) apelaron por el tratamiento en la fecha.

Mientras que uno de los vicelíderes de bancada de HC, Alejandro Aguilera, y el vicepresidente primero de la Cámara Baja y aliado cartista Hugo Meza, se ratificaron en no tratar hoy el tema e incluso hasta que comparezca ante la Cámara Baja la ministra de Obras Púbicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

Se dirigió puntualmente a sus colegas, “especialmente a los de su bancada, Honor Colorado”, que “pese a algunas diferencia políticas y que no están incluidos todos los departamentos en este crédito entendamos que es un proyecto del gobierno de Santiago Peña, y que hay una ciudadanía expectante que necesita de estos caminos de todo tiempo”, dijo Olmedo, interesado porque comunidades de su departamento, Caazapá, sí serían beneficiadas.

Sin embargo, el vicelíder de bancada de Honor Colorado y representante de Guairá, Aguilera, les respondió a sus correligionarios y a la ministra.

Primero, dijo que no son ellos los que pretenden plantear la dilación como una disputa con “Beto” Ovelar, que había dicho que ciertos diputados están “borrachos de poder” al trancar el proyecto.

“Yo no soy antinadie y voy a dar nombre y apellido. No es que nosotros queramos la postergación de este proyecto porque el impulsor es el senador Beto Ovelar. Nosotros sabemos que el impulsor es el presidente Santiago Peña, pero pareciera ser que astutamente este legislador en cuestión está personalizando la postergación del proyecto por un supuesto rechazo de la Cámara de Diputados que haya hacia su figura por un celo político”, dijo Aguilera.

Acotó que fuera del tema personal, lo que exigen es “que la torta se reparta equitativamente” o cuanto menos saber de boca de la ministra Claudia Centurión el porqué se marginó a algunos departamentos, como el suyo.

Esto ya que el proyecto plantea que el 50% de los fondos del préstamo será destinado al departamento de Caaguazú (de Beto Ovelar), pero el préstamo lo pagaremos todos.

“Tiene que venir la ministra de Obras Públicas a decirnos por qué este proyecto es prioridad y los otros no son de prioridad. Esa es la cuestión”, le remarcó Aguilera.

Meza pide que ministra respete la Cámara

A esto se suma que, también en la sesión de hoy, el diputado Hugo Meza le prescribió “ubicol” a la ministra Claudia Centurión y le exigió que muestre respeto a la Cámara Baja yendo a dar la cara y que deje el “show” que plantea “Beto” Ovelar.

“Quiero hacer referencia al show que está armando un senador (Beto Ovelar), presidente de una comisión en estos momentos en el Senado, con la complicidad de una ministra de Obras Públicas que le falta una pastilla que se llama ‘Ubicol’“, reclamó Meza.

La “verdadera Perla del Sur” vs. la “Perla del Paraguay”

La excusa perfecta para el levantamiento de la sesión fue el debate del punto 3 del orden del día, proyecto de ley “que declara a la Ciudad de Pilar, capital del duodécimo departamento de Ñeembucú, como la Auténtica Perla del Sur del Paraguay”.

El proyecto del diputado de Ñeembucú, Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) generó la reacción del itapuense, César Cerini, que pidió eliminar la palabra “auténtica”, ya que históricamente hay una disputa por la denominación de “perla” en la zona sur del país.

Diosnel Aguilera se negó a ceder, ya que la denominación original -y por ende auténtica- tiene un origen histórico, ya que el Mariscal Francisco Solano López, cuando iba a visitar a su novia pilarense, Juanita Pesoa, se refería a ella como su “Perla del Sur”.

Aguilera acotó que incluso Encarnación ya acuñó la denominación de “La Perla del Paraguay”, por lo que consideraba pertinente no ceder en su proyecto original.

Finalmente, al momento de la votación, varios se retiraron, con lo cual se consumó la falta de quórum por segunda vez en el día.