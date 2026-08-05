Folle insta a otros candidatos de la oposición a declinar para llegar unidos a las municipales

Laura Folle declinó su candidatura a la Intendencia de Ciudad del Este por el Partido Libertal y con ello brindará respaldo total a Daniel Mujica, el candidato por Yo Creo, en las elecciones a realizarse el domingo 4 de octubre.

“En papeles aún no, pero prácticamente ya decliné mi candidatura a favor de Daniel Pereira Mujica”, explicó la ahora excandidata.

A continuación añadió: “Como equipo hicimos una medición para ver en qué situación estábamos ambos candidatos y en base a esos resultados, vimos que la mejor actitud para esto sería declinar y apoyar al que está mejor posicionado”.

Ante la consulta de si esta movida será a cambio de algunas direcciones en el caso de que gane Mujica, Folle mencionó que lo sano y lo correcto sería un cogobierno.

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Instó también a otros candidatos de la oposición a declinar su candidatura a favor de los que mejor miden en sus distritos y, de esa manera llegar unidos para las elecciones municipales.

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“Acá la única modificación se dio con la candidatura de la intendencia. Después siguen los candidatos de la lista dos y también tenemos a los candidatos de los liberales que están dentro de la lista de Yo Creo”, aclaró Folle.

Para finalizar, reconoció que la situación del Partido Liberal en Ciudad del Este está totalmente desquebrajado. “Nosotros queremos trabajar a partir de las bases, volver a trabajar con nuestros representantes partidarios, llegar de nuevo a nuestros correligionarios y tratar de renovar nuestro partido”.