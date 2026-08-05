Nakayama pide unificar candidaturas antes del 7 de agosto para evitar fuga de votos

El senador liberal Eduardo Nakayama reiteró este miércoles su llamado a la oposición a alcanzar acuerdos y unificar candidaturas de cara a las próximas elecciones municipales. Advirtió que la existencia de varios postulantes opositores en un mismo distrito puede generar una dispersión de votos y facilitar el triunfo de candidatos de otros sectores.

Nakayama realizó el planteamiento teniendo en cuenta que el viernes 7 de agosto, a las 13:00, vence el plazo para solicitar ante la Justicia Electoral la sustitución de candidatos por renuncia, inhabilidad o fallecimiento, conforme al cronograma electoral.

Durante su intervención en la sesión del Senado, el legislador liberal pidió nuevamente a los candidatos opositores que, en los distritos donde existen dos o más postulantes del mismo sector, busquen mecanismos para definir una candidatura única.

Lea más: Candidata liberal a la intendencia de CDE declina a favor de Mujica

“Nuevamente insto a todos los candidatos a intendentes de la oposición en los distritos donde haya dos o más candidatos de la oposición a que busquen la manera de unificar las candidaturas”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nakayama señaló que la intención no es que los candidatos simplemente abandonen sus aspiraciones, sino que puedan encontrar un mecanismo para definir quién tiene mejores posibilidades electorales.

“Nadie dice que declinen sin más, siempre hemos hablado de que se midan, vean, jueguen lo que tengan que jugar, pero que se defina de esa forma”, afirmó.

El senador sostuvo que un acuerdo de este tipo representaría un beneficio para el conjunto de la oposición y para el país, al evitar la dispersión del voto opositor.

Celebró la declinación en Ciudad del Este

Nakayama puso como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado en Ciudad del Este, donde la candidata del PLRA decidió declinar su candidatura en favor de Dani Mujica.

“Celebro la declinación de la candidatura de la candidata del PLRA en Ciudad del Este, anunciada recientemente, a favor de la candidatura de Dani Mujica, que me parece lo más sensato”, manifestó.

El legislador también pidió que acuerdos similares puedan concretarse en otros municipios donde existen varias candidaturas opositoras.

Mencionó específicamente el caso de Presidente Franco, donde instó a Mabel a considerar la posibilidad de declinar a favor de la candidata Roya Torres.

“Espero lo mismo de la señora Mabel, en Presidente Franco, a favor de la candidata Roya Torres, y en todos los distritos que tenemos, les insto a que lleguen al mismo acuerdo”, expresó.

También citó otros municipios donde considera necesario avanzar en acuerdos, entre ellos Lambaré, Capiatá y Paraguarí.

El 7 de agosto vence el plazo ante la Justicia Electoral

El llamado de Nakayama coincide con una fecha clave del cronograma electoral de las elecciones municipales.

Según el calendario electoral, el viernes 7 de agosto vence el plazo para solicitar la sustitución de candidatos por renuncia, inhabilidad o fallecimiento, con el objetivo de actualizar el software oficial de votación.

Las solicitudes deben ser presentadas ante el Juzgado Electoral competente, que deberá resolverlas dentro de las 48 horas posteriores a su presentación y comunicar la decisión a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Justicia Electoral.

El plazo para presentar estas solicitudes vence a las 13:00 del viernes 7 de agosto.

Con este escenario, Nakayama busca que los distintos sectores opositores aceleren las conversaciones y definan eventuales acuerdos antes de que finalice el plazo establecido por la Justicia Electoral.