Alliana confirma interés de EE.UU. en la exploración de uranio

Los gobiernos de Estados Unidos de América (EE.UU.) y Paraguay firmaron este martes último en Washington DC, un acuerdo marco de cooperación en materia de energía nuclear con fines civiles. El documento fue rubricado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, según reportó la agencia AFP. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, asistió al acto en la sede del Departamento de Estado.

El convenio suscrito se engloba dentro del marco de la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica estadounidense, promulgada en 1954. Esta normativa autoriza formalmente al gobierno norteamericano a suministrar tecnología nuclear civil, ya sea para la generación de energía o la investigación científica, a países aliados que cumplan con los rigurosos estándares fijados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

A cambio, la legislación exige que Estados Unidos mantenga la potestad de supervisar el uso del material e insumos transferidos para garantizar que, bajo ninguna circunstancia, se destinen a fines militares.

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Cooperación es por ahora para la exploración de uranio

Sobre el acuerdo con la administración de Donald Trump, Pedro Alliana, en declaraciones a radio 1020 AM, precisó que la cooperación con Estados Unidos se limita, por ahora, a la exploración del potencial de recursos como el uranio.

Agregó que el entendimiento bilateral permitirá también avanzar en la cooperación para usos pacíficos de la energía nuclear, incluyendo la transferencia de tecnología y capacitación.

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Respecto al uranio, el vicepresidente Alliana, manifestó: “Todavía no se habla de explotación, se habla de exploración. Esto es muy nuevo, todavía no se habla de una central nuclear. Esto sería un paso mucho más adelante”.

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¿Qué beneficios ofrece un Acuerdo 123?

De acuerdo con información publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un Acuerdo 123 permite a un socio acceder a los beneficios de la cooperación nuclear pacífica con uno de los proveedores nucleares civiles más avanzados, seguros y fiables del mundo, al mismo tiempo que demuestra su compromiso compartido con los sólidos estándares internacionales de no proliferación y seguridad nuclear.

En un sentido más amplio, los Acuerdos 123 pueden proporcionar una plataforma para una mayor cooperación bilateral en materia de energía, ciencia y tecnología nucleares, señala la institución en su sitio web.

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El potencial del Uranio y otros minerales críticos en Paraguay

En enero de este año, el viceministro de Minas y Energía, Rodrigo Bejarano, dijo que Paraguay muestra su potencial y tiene recursos probados de uranio. “El litio hoy es clave por su uso en baterías, pero también hay otros minerales considerados críticos”.

Agregó que existen buenas prospecciones de tierras raras y que se está explorando litio y cobre en el Chaco, con resultados alentadores.

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También recordó que el país cuenta con explotaciones de oro, actualmente el único mineral que se extrae de manera regular.

Según la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), la energía nuclear, es su aplicación más importante. El uranio natural se somete a un proceso de centrifugado llamado enriquecimiento para elevar la concentración de U-235 (normalmente entre el 3% y el 5%). Con esto se fabrican pastillas cerámicas que sirven de combustible en las centrales nucleares para producir electricidad de forma masiva y sin emisiones de carbono.

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Alliana informó del avance de las obras en Aña Cuá a EE.UU

Respecto a su reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, este martes último en Washington DC., el vicepresidente Alliana informó que conversaron sobre la “posibilidad de traer inversionistas al Paraguay” para que observen el potencial en la generación de energía. “Le comenté que estamos muy avanzados en la construcción del brazo Aña Cuá en la Entidad Binacional Yacyretá. Ellos no estaban en conocimiento e incluso le mostré algunas imágenes y videos”, expresó.

Alliana indicó que “si concreta las reuniones con los inversionistas”, Landau prometió que estaría en nuestro país antes de fin de año.