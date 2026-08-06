ANR solicitará préstamo para solventar campaña de las elecciones municipales

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, firmó la resolución por la cual convoca a sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de esta agrupación partidaria (virtual y presencial), para el miércoles 12 de agosto, a las 17:00, en la “casa de los colorados”, refieren los datos oficiales.

Como punto resaltante del orden del día, figura la “presentación del informe de la Tesorería del partido y la Dirección Administrativa, para la solicitud de línea de crédito y aprobación del préstamo en bancos de plaza, para el financiamiento de la Campaña Electoral de las Elecciones Municipales del 4 de octubre de 2026″.

El tesorero del Partido Colora es el ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas.

En las elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre, se elegirán intendentes y concejales municipales de los 263 distritos para el período 2026-2031.

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¿Cuánto gastó la ANR en el 2023?

Para su victoria en las Elecciones 2023, la ANR gastó G. 33.327.899.476 entre los candidatos y también sumando los gastos institucionales.

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El tesorero Miguel Tadeo Rojas informó en esa ocasión que los candidatos registraron el gasto de G. 6.985 millones. Mientras que el Partido Colorado presupuestó G. 30.000 millones-, finalmente utilizó G. 27.754 millones.

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Rojas informó que los afiliados colorados realizaron donaciones y contribuciones monetarias. También citó el millonario préstamo bancario que superó G. 16.960 millones. Además, el Partido Colorado aportó G. 9.185 millones de fondos propios.