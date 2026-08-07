Bachi Núñez licita siete ascensores por más de G. 3.480 millones

La decisión de renovar el sistema de elevadores del Congreso Nacional surgió luego de repetidos incidentes donde funcionarios y visitantes quedaron atrapados, incluyendo un caso en que una trabajadora se descompensó tras estar encerrada por más de una hora.

En aquel entonces, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), anunció la reprogramación de los recursos del rubro de monumentos históricos —originalmente destinados a un obelisco de más de G. 1.700 millones— para la renovación de los ascensores.

Hoy se encuentra en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la licitación que fue lanzada el 29 de julio de 2026 y establece una ambiciosa renovación que supera ampliamente el presupuesto inicialmente mencionado para el fallido monumento, pues el monto estimado es de G. 3.481.581.251. Según los pliegos, la adquisición es considerada una “necesidad técnica de carácter prioritario e impostergable” para garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad de las actividades institucionales.

En el llamado, se prevé el otorgamiento de un anticipo del 20% sobre el valor total del contrato, es decir, estaría cerca de los G. 700 millones.

Detalles del llamado

El pliego de bases y condiciones establece un sistema de “obra completa y llave en mano”. Esto implica que la empresa deberá encargarse desde el desmontaje de los viejos equipos hasta la puesta en marcha final de las nuevas unidades.

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Las empresas interesadas tienen tiempo hasta hoy 7 de agosto de 2026 para presentar sus ofertas. Una vez emitida la orden de compra, el contratista tendrá un plazo máximo de 200 días calendario para la provisión e instalación total de los equipos.

El contrato también exige un servicio técnico posventa (garantía) con un tiempo de respuesta de máximo 60 minutos para casos de urgencia durante “al menos un año”, según el pliego de bases y condiciones difundido en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

¿Dónde estarán los ascensores?

El proyecto contempla, por un lado, la sustitución integral de cinco equipos existentes que presentan fallas recurrentes. Se busca reemplazar los ascensores de los sectores de la Presidencia de la Cámara de Diputados y del Senado.

Asimismo, el plan incluye la renovación de los elevadores públicos de ambas Cámaras. Se suma a este grupo el ascensor de carga de Senadores.

Finalmente, la licitación prevé la incorporación de dos ascensores nuevos en sectores del edificio donde actualmente no existe este servicio. Estas adiciones consisten en un nuevo elevador para la Cámara de Senadores y una unidad para la Cámara de Diputados, con lo cual se completan siete nuevos equipos en este proceso.

Según declaraciones pasadas de Bachi Núñez, en los últimos 10 años el Congreso gastó más de G. 4.000 millones en reparaciones de elevadores, por lo cual el año pasado prometió 13 nuevos equipos durante su gestión al frente del Congreso Nacional.

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Cuestionado proceso previo

En enero pasado, el Congreso adjudicó un contrato de G. 490 millones a “Oga Ascensores” para el mantenimiento de seis equipos nuevos instalados por la firma Astelev apenas un año antes, que según el contrato debía otorgar una garantía técnica.

El titular del Congreso alegó que abarcaba solo “fallas de fabricación o instalación” y no incluía daños provocados por “terceros”, por lo que recurrió nuevamente a un llamado por la vía de la excepción. La firma Astelev había sido sancionada en el 2024 por Contrataciones Públicas por presentación de documentos de contenido falso. A pesar de ello, el Congreso la convocó para fijación de precios.