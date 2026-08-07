Colombia: Peña afirma que fue ninguneado por Petro y espera profundizar cooperación en seguridad

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se encuentra en Cali, Valle del Cauca, Colombia, donde asiste hoy al acto de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario colombiano. La ceremonia se realizará esta tarde en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, siendo la primera vez que ocurre fuera de Bogotá.

Conforme a datos, es el viaje N° 70 de Peña desde que asumió el 15 de agosto de 2023.

En diálogo con periodistas, Santiago Peña dijo que “Paraguay tiene un lazo muy especial con Colombia”. Indicó que es “un lazo de hermandad y, bueno, lo venimos a reafirmar en este momento tan importante donde asume el presidente Abelardo de la Espriella”.

Consultado sobre la línea política del nuevo presidente de Colombia, señalado de extrema derecha, Santiago Peña respondió que a “muchas veces trato de no ponerle tanto rótulo a las ideologías”. “Yo, particularmente, trato de mirar siempre para adelante. Me ha tocado trabajar con diferentes presidentes”, expresó.

Seguidamente, Santiago Peña aseguró que “lastimosamente” el presidente saliente Gustavo Petro (2022-2026) nunca accedió a concretar una reunión bilateral en tres años de su mandato, desde agosto de 2023.

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“No ha accedido nunca a tres años de gestión a reunirse conmigo, así que creo que eso, más que una cuestión de ideología habla de una falta de tolerancia hacia personas que pueden pensar de manera diferente. Yo respeto a personas que tengan un pensamiento ideológico diferente al mío, pero eso no me impide poder sentarme a conversar”, aseveró el presidente Peña.

Peña habla de fortalecer la cooperación en seguridad

Consultado qué espera de la relación bilateral con Colombia, con la nueva administración de Espriella. Respondió que particularmente la cooperación es contra el crimen organizado y los delitos transnacionales. “Es imposible combatirlos sin gobiernos que estén coordinados. Así que celebro que las Américas hoy, con el Escudo de las Américas (iniciativa de Donald Trump) que se inauguró el 7 de marzo, están fortaleciendo los vínculos, están fortaleciendo”, expresó.

El presidente paraguayo apuntó que se debe entender que el flagelo “no discrimina países ni clases sociales nos afecta finalmente a todos”. “Así que tenemos la responsabilidad de trabajar juntos”,sostuvo.

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Consultado, ¿cuál es la importancia de la cooperación en seguridad con Colombia?, Santiago Peña contestó: “Nosotros históricamente tenemos una colaboración con la Fuerza de Seguridad de Paraguay. Hemos aprendido muchísimo de la Fuerza de Seguridad de Colombia. Hemos recibido, y acá hay más de una década de colaboración. Tengo que decir que ni aun en los momentos en que no había un diálogo entre los presidentes, esa colaboración entre la Fuerza de Seguridad nunca se ha interrumpido”.

Finalmente, el mandatario paraguayo, añadió: “Pero claramente tenemos que trabajar juntos para fortalecer ese vínculo entre todos los países. Hoy estamos viendo el flagelo que están sintiendo muchos de los países en la región. Y bueno, este es el momento de que trabajemos todos juntos. Y creo que el presidente de la Espriella entiende perfectamente y va a ser un gran articulador entre todos los países”.