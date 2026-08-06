Sole Nuñez y Prieto recorren el Mercado 4: Comerciantes piden una administración que solucione reclamos

La candidata a la intendencia de la Alianza Juntos por Asunción, Sole Núñez, recorrió este jueves dependencias del Mercado Municipal Nº 4.

Estuvo acompañada por Miguel Prieto, líder del Partido Yo Creo, y la diputada por Capital, Johanna Ortega (PPS). Prieto actualmente también es candidato a la concejalía de Ciudad del Este en apoyo a la reelección de Dani Pereira Mujica (Yo Creo), pero enfrenta decenas de denuncias fiscales impulsadas por el cartismo.

Los políticos conversaron con comerciantes y trabajadores, quienes les expresaron la necesidad de contar con una administración municipal que atienda sus reclamos y trabaje de manera conjunta con quienes sostienen al mercado.

“Estamos recorriendo el Mercado 4 con Johanna y Miguel, apelando al apoyo de la gente, para trabajar juntos y levantar nuestra ciudad”, expresó Sole al inicio de la jornada.

Por su parte, Prieto destacó el respaldo recibido. “La gente está trabajando, pero igual se detiene un ratito para decirnos que hagamos bien nuestro trabajo, que confían en nosotros y, sobre todo, en nuestra futura intendenta de Asunción”, afirmó.

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Johanna Ortega, por su parte, señaló que el recorrido refleja el deseo de cambio de la ciudadanía. “Evidentemente la gente quiere un cambio y sabe que con Sole eso es posible”, finalizó.

Unidad tras antecedentes

La actividad también sirvió para mostrar unidad opositora entre estos referentes, ya que cuando Soledad Núñez y Johanna Ortega disputaban la candidatura única por la oposición en Asunción, Prieto dio su respaldo a la parlamentaria.

Ortega finalmente aceptó su derrota en la medición por encuesta y pasó a apoyar a Núñez.

En 2021, Ortega también se presentó como candidata a la intendencia de Asunción, lo que restó votos al candidato liberal hoy senador Eduardo Nakayama y permitió la victoria por otro período de Oscar “Nenecho” Rodríguez.

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No obstante, Ortega sostiene que no hubo división de votos porque Nakayama y ella tenían votantes diferenciados. A su vez, el liberal centró sus acusaciones de presunta traición a favor de los colorados contra el equipo del eterno concejal Augusto Wagner, quien encabeza la lista 2 del PLRA.