Santiago: ANR lanzó candidatura a intendente y apunta a retener el poder

La actividad se desarrolló en la seccional colorada, con participación del senador Derlis Maidana (ANR – HC), Michel Flores (ANR – HC), actual consejero administrativo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), y dirigentes partidarios de diferentes distritos.

Durante su intervención, Maidana destacó el trabajo realizado por la actual administración municipal de Santiago y señaló que el Partido Colorado recuperó el gobierno local en las elecciones de 2021. En ese contexto, dijo que el actual intendente Melchor Medina (ANR - HC) decidió no buscar otro periodo y que delegó la candidatura a Óscar Cuenca, actual presidente de seccional.

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“Me animo a decir que junto a Luis Benítez (ANR - HC) (intendente de San Juan Bautista) son los mejores intendentes del departamento de Misiones en este periodo. Él optó por no presentarse para otro periodo y delegó la posta a Óscar Cuenca, actual presidente de seccional”, expresó.

ANR proyecta recuperar municipios

Al mismo tiempo, Maidana destacó las proyecciones electorales del Partido Colorado en el departamento de Misiones. Según afirmó, la agrupación cuenta con una ventaja inicial de entre 18 y 20 puntos en la intención de voto de cara a las próximas elecciones municipales.

En el plano regional, la dirigencia oficialista prevé mantener el control político en los ocho distritos donde actualmente gobierna el Partido Colorado. Además, apunta a recuperar localidades estratégicas como Santa Rosa, Misiones y San Patricio.

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Como parte del calendario de campaña, se anunció que el próximo 15 de agosto se realizará el lanzamiento oficial de la candidatura de Ignacio Segovia en el distrito de Santa Rosa.

Unidad partidaria

Asimismo, se confirmó la conformación del comando departamental de la Lista 1, integrado por representantes de los sectores Honor Colorado y Añetete, con el objetivo de garantizar la unidad partidaria en los diferentes distritos.

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