Ministra de Obras acudirá al Senado por denuncias de sobrefacturación

La presencia de la ministra de Obras está prevista para este lunes 10 de agosto a las 9:00 en la Cámara de Senadores. El encuentro se llevará a cabo en la sala de reuniones de la Mesa Directiva, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC).

“Pueden darme mil ‘argumentos técnicos’ para justificar la adjudicación de una oferta 81% más cara que el precio de referencia estimado por los propios técnicos. En una sola licitación, el MOPC terminó pagando G. 20.000 millones más que el precio referencial”, denunció días atrás el senador opositor Ever Villalba (PLRA).

Fue al hacer referencia a una de las 13 licitaciones que denunció por presunta sofrefacturación, el caso de la Ruta Yby Pytá - Yvyrarobaná. El precio de referencia fue de G. 24.000 millones, la oferta de G. 25.000 millones fue descalificada y se pasó a la siguiente por G. 44.000 millones (Ver la imagen más abajo).

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El parlamentario liberal hizo esta denuncia ante el pleno de la Cámara Alta en la sesión ordinaria del jueves 22 de julio último. Fue en un contexto en que hasta los mismos senadores del oficialismo vienen cuestionando a la titular de la cartera por la paralización de obras así como por el excesivo pedido de créditos internacionales con fondos que posteriormente no son ejecutados durante meses e incluso años.

O son inútiles o es una asociación ilícita para delinquir, dijo Ever Villalba

A esto se suma que un reciente proyecto de caminos rurales enervó el ambiente entre el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) y los diputados cartistas, ya que el mismo beneficiaría casi exclusivamente a Caaguazú, el feudo del legislador.

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El senador Villalba ya había presentado una denuncia penal contra la ministra de obra Claudia Centurión, para determinar su responsabilidad penal por la muerte de compatriotas en la ruta PY08.

Por ello dijo que la convocatoria también serviría para agotar instancias internas y darle a Centurión la posibilidad de defenderse antes de presentar otra denuncia penal en su contra.

“Tenemos licitaciones que han sido adjudicadas superando el costo referencial en un 80%, 61% y 49%. O son inútiles sus técnicos al preparar el precio referencial o esto es una asociación ilícita para delinquir. No hay término medio”, había dicho el parlamentario ante el pleno en esa sesión.

También denunció casos sospechosos en que para descalificar oferentes que se acercaban al precio referencial, el MOPC los excluía discrecionalmente para adjudicar las obras a los consorcios con precios más altos.

A modo de ejemplo, el opositor señaló que el MOPC dice “Esta ruta va a costar tantos millones de dólares y vos vas a adjudicar por el doble. Es inadmisible esto”. aseveró.

El dinero se pudo usar en salud

El senador liberal sostuvo que el monto de sobrefacturación suma casi un billón de guaraníes, es decir G. 943.611 millones, lo que equivale a más de US$ 157 millones.

“Con esa plata, ¿cuántos kilómetros de rutas más podíamos haber hecho? ¿Cuántos medicamentos hubiésemos comprado? ¿A cuántos abuelitos y abuelitas le hubiésemos ya pagado su pensión de la tercera edad?”, cuestionó.

Respondió que con dicho monto podría cubrirse el 72% del déficit 2025 de la caja fiscal; financiarse el 67% del aumento programado para sectores estratégicos en el PGN 2026 o duplicar el presupuesto para medicamentos oncológicos del INCAN.