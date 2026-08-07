PLRA: No descartan expulsión a liberales ya condenados

El exdefensor del pueblo adjunto, Edgar Villalba Riquelme, fue electo nuevo presidente del Tribunal de Conducta del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Por su parte, Cynthia Elizabeth Maciel Méndez (Frente Radical) fue electa vicepresidenta del órgano.

Igualmente, Luis Alberto Meza (Nuevo Liberalismo) asumirá el rol de secretario, mientras que como miembros asumieron Mirian Celeste Medina Aguilera (Nuevo Liberalismo) y Elianne Amarilla Guirland (Diálogo Azul, dionisista).

Expulsión de corruptos, no se descarta

En exclusiva con ABC Digital, Villalba no descartó que en su gestión se revisen las causas de correligionarios ya condenados por delitos de corrupción. “Si se da esa circunstancia, por supuesto”, aseveró.

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No obstante, indicó que primero darán prioridad a los expedientes pendientes. “En este momento estamos pidiendo informes a las autoridades salientes, y a los exintegrantes del Tribunal de Conducta sobre los expedientes pendientes”, agregó.

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“Vamos a ver cuáles son los que hay que impulsar, cuáles son los que hay que distribuir y designar jueces instructores para después tomar eventualmente la decisión que corresponda, sancionar o eximir de responsabilidad según el análisis y las disposiciones estatutarias”, manifestó.

Sanciones municipales, “caso por caso”

Por otro lado, Villalba Riquelme también dijo que el Tribunal de Conducta estudiaría “caso por caso” y “distrito por distrito” las eventuales denuncias y pedidos de sanciones contra afiliados acusados de no trabajar para el PLRA en las elecciones municipales del 4 de octubre.

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“Una de las causas principales de sanción es realizar campaña electoral en contra de los candidatos oficiales del partido, apoyando a los candidatos adversarios a esa candidatura oficial del partido”, dijo.

Recordó que la Convención del PLRA aprobó las alianzas con otras fuerzas opositoras y que incluso el partido apoya a candidatos de otras agrupaciones.

No obstante, advirtió que no permitirán que, fuera de esos acuerdos, un excandidato liberal realice campaña en contra del candidato oficial del partido.

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“Esa es una cuestión básica de disciplina elemental y el Tribunal de Conducta toda vez que reciba las denuncias pertinentes de los casos puntuales, va a tomar las medidas correspondientes, garantizando por supuesto, siempre el derecho a la defensa del denunciado”, manifestó.

Finalmente, dijo que todo proceso o sanción que estudien, cumplirá con todos los procedimientos, especialmente el derecho a la defensa. Esto a fin de que las resoluciones sean respetadas por la Justicia Electoral y los Tribunales de Justicia, instancia que en el pasado anuló las expulsiones de legisladores liberocartistas.

Recordó que cuando la Convención del PLRA expulsó a varios parlamentarios se decidió obviar al Tribunal de Conducta.