Ñemby: Miguel Prieto apoya a Blas Lanzoni y llama “rebelde” a su intendetable por no renunciar

Ñemby es el noveno distrito más poblado del Paraguay y el sexto del Departamento Central. El cuestionado intendente saliente, Tomás Olmedo (ANR, procesado por presunto desvío de fondos), ganó las internas coloradas sin apoyo del cartismo y ahora, ya con el respaldo del oficialismo, busca su reelección.

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En el marco de sus alianzas y consensos con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), días atrás Miguel Prieto dio su total respaldo al aspirante a la intendencia de Ñemby, Blas Lanzoni.

Este último fue electo intendente en 2006 pero renunció para competir y ser electo gobernador de Central en 2008. Posteriormente fue electo senador por dos periodos del 2013 al 2023.

Para respaldar a Lanzoni, Prieto tuvo que sacrificar a su propio intendentable Cheng Kuo (Lista 3 Alianza Unidos por Ñemby).

Este último dijo desde sus redes sociales que rechazó las presiones de Prieto para someterse a una medición con Lanzoni por la falta de garantías contra el fraude en el método.

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Por ello, Kuo también rechazó presentar su renuncia como candidato a intendente antes del 7 de agosto último, fecha límite para declinar y evitar que su lista figure en la pantalla de votación en los comicios municipales del 4 de octubre.

Prieto anuncia solución al “rebelde” de Ñemby

Por su parte Prieto en un acto político en Itá calificó a Cheng Kuo de rebelde y anunció que este martes se reunirá la cúpula del Partido Yo Creo para definir este problema.

“También hay unidad, en Central se está demostrando el ejemplo. Hay algunos rebeldes, como Ñemby, pero va a haber una reunión del partido Yo Creo el martes, y vamos a encontrar una solución”, dijo.

Cheng Chung Kuo, expostulante para fiscal general del Estado, es abogado y académico de origen taiwanés, fue candidato a concejal en 2021.