Núñez no echará a planilleros porque trabajan para su campaña, dice “Bukele’i”

A diferencia de otros distritos, no hubo unidad opositora al 100% en Asunción donde los electores tendrán cuatro listas: por un lado, el cartismo busca continuar su caótica gestión con Camilo Pérez, y por la oposición figura Soledad Núñez.

Sin embargo, mantienen sus candidaturas Rodrigo Franco por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Arlene Aquino por el Partido Patria Soñada, lo que podrá generar una fuga de votos en la oposición similar a la campaña del 2021 entre Eduardo Nakayama (PLRA) y Johanna Ortega (PPS), lo que permitió la victoria de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC).

Lea más: Intervención en Asunción: hay 9.119 funcionarios y no se sabe a qué hora trabajan todos

“Mi electorado quiere sacarles a patadas a todos los parásitos de la Municipalidad. ¿Cómo yo podría sacarles a todos los parásitos si me alío con esa gente?. No tengo ningún interés en ser una herramienta para que un grupo de delincuentes entre de nuevo a la municipalidad y, en mi nombre, sigan robando", sostuvo Franco.

¿Divisor de votos?

Franco “Bukele’i” rechazó así descabalgar después que la Justicia Electoral cerrara el viernes último el plazo para los renunciamientos y sustituciones de candidatos para que estos no aparecieran en las pantallas de las máquinas de votación en los comicios municipales del 4 de octubre.

En dicho contexto, numerosos referentes de la oposición señalan que las críticas de Franco nunca van dirigidas a Camilo Pérez pero siempre apuntan a Soledad Núñez y al concejal liberal Augusto Wagner. Este último encabeza la lista de ediles del PLRA y lleva 25 años en la Junta Municipal. Durante años, fue aliado de la desastrosa gestión de Nenecho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Bukele’i” tiene parientes cartistas y dice que a Sole “la gente no le quiere”

Colaboradores de Soledad Núñez y la alianza Unidos por Asunción acusan a Bukele’i de ser un elemento del cartismo enviado a dividir votos. De hecho, su hermano fue precandidato a concejal por Honor Colorado, pero él sostiene que su militancia opositora viene de su padrastro, el exsenador liberal Tadeo Zarratea.

Planilleros hacen la campaña

“Yo no voy a necesitar cobrar peaje en Asunción para hacer obras, porque tengo la libertad de sacar a los 3.000 planilleros. No son ellos los que me están haciendo la campaña, como a otros candidatos”, afirmó.

“Es la gente que exige coherencia, la que me está apoyando desde su trabajo”, aseveró Franco en un mensaje en sus redes sociales.

En alusión a Soledad Núñez y a Augusto Wagner, dijo que “los otros candidatos llegan con las manos atadas por sus concejales que les están haciendo la campaña. Concejales que están hace 20, 30 años en la municipalidad, han sido cómplices de todas las administraciones”, sostuvo.

“Lógicamente, el intendente que no pueda terminar con los planilleros y los negocios de sus propiciantes, mucho menos va a poder terminar con los planilleros del otro sector”, finalizó.