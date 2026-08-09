Sole Núñez y su equipo “entrena” gestión municipal en Asunción

Tras convocar a miles de personas en la Plaza del Paseo Central de 21 Proyectadas, entre Morelos y Patricio Escobar, para el Festival Solución, el equipo de Soledad Núñez decidió limpiar y remodelar todo el lugar como una muestra de gestión tempana a la ciudadanía.

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Los comicios municipales son el 4 de octubre y en la Capital los principales candidatos a la intendencia son Soledad Núñez y por el cartismo Camilo Pérez. El Partido Colorado busca retener la intendencia, hoy en manos de Luis Bello, y a pesar de que viene de la desastrosa gestión de Oscar “Nenecho” Rodríguez, obligado a renunciar y procesado por corrupción.

En lugar del típico desastre de basura tras un evento masivo, la marea de voluntarios de la Alianza Juntos por Asunción dejó el espacio público impecable y remodelado para los vecinos.

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Desde su equipo señalaron que así demuestran que, antes de ganar el sillón municipal, ya están entrenados para limpiar la ciudad.

Los organizadores indicaron que los voluntarios del equipo de la Alianza se encargaron expresamente de dejar el espacio público en óptimas condiciones, luego de que la multitudinaria concurrencia haya ocupado todo el sitio e incluso, bailado tanto con la agrupación Aida y los Primos del vallenato como con la presentación de Marilina.

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“El evento no fue solo de participación política, sino la demostración de que una buena gestión municipal, pensando en los vecinos, puede efectivamente significar la solución para los problemas de Asunción”, indicaron.