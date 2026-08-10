Senado postergaría ley para transparentar precio de combustibles tras objeción de Conacom y MIC

La decisión fue adelantada por el senador Luis Pettengill (ANR, Fuerza Republicana) titular de la Comisión de Industria y Comercio, quien explicó que las comisiones no lograron consensuar una posición definitiva debido a los pareceres emitidos por la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), ambos contrarios al proyecto.

El expediente, presentado en julio de 2025 por un grupo de senadores de la oposición, continúa en trámite en el Senado. Entre los proyectistas figuran Sergio Rojas, Ever Villalba, Eduardo Nakayama, del PLRA; Rubén Velázquez, José Oviedo, de Yo Creo; Ignacio Iramain (independiente), Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC); Rafael Filizzola (PDP) y Yolanda Paredes de Cruzada Nacional.

Pettengill señaló que la intención de las comisiones no es limitarse a recomendar el rechazo de la iniciativa, sino buscar una solución al problema de las variaciones del precio de los combustibles.

El legislador cuestionó que los emblemas puedan trasladar rápidamente al consumidor las subas internacionales del petróleo, mientras que las reducciones de los costos internacionales no necesariamente se reflejan con la misma velocidad en los precios locales.

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Como ejemplo, mencionó la reciente suba internacional vinculada a la situación en Medio Oriente y cuestionó que el incremento se traslade prácticamente de inmediato al precio de venta en Paraguay, pese a que los emblemas sostienen que cuentan con varios meses de stock adquirido a precios anteriores.

“Cuando sube, sube instantáneamente y cuando baja (lo hacen) lentamente”, sostuvo Pettengill al explicar la preocupación que motivó la búsqueda de una alternativa.

Plantean crear un índice para las variaciones del costo de combustibles

Ante esta situación, las comisiones plantearon convocar al Ministerio de Industria y Comercio, la Conacom y las asociaciones de emblemas de combustibles a una mesa de trabajo.

La propuesta consiste en analizar la posibilidad de establecer un índice o mecanismo de referencia que permita determinar cómo deberían trasladarse las variaciones internacionales de los costos al precio final, tanto cuando los valores suben como cuando bajan.

Pettengill indicó que las reuniones de trabajo se realizarían durante esta semana y que, a partir de sus resultados, se podría definir una alternativa al proyecto actualmente en estudio.

Por este motivo, las comisiones solicitarán una postergación de 15 o 22 días, de manera a contar con tiempo para discutir una fórmula con los organismos públicos y representantes del sector privado.

Conacom recomienda rechazar el proyecto de transparentar costos de combustibles

La Conacom ya emitió una opinión formal sobre la iniciativa. En agosto de 2025, su Directorio recomendó el rechazo del proyecto al considerar que la publicación de información comercial sensible podría generar efectos anticompetitivos. También señaló que ya existen mecanismos para obtener información sobre costos dentro de los procedimientos previstos por la Ley Nº 4956/2013, de Defensa de la Competencia.

El expediente legislativo registra además el parecer del Ministerio de Industria y Comercio, presentado en febrero de 2026, así como opiniones posteriores de las cámaras que agrupan a las distribuidoras de combustibles.

La postura de la Conacom no es nueva. El organismo ya había advertido en 2022 sobre posibles barreras a la competencia vinculadas con la publicación de información sensible de las empresas del sector.

¿Qué plantea el proyecto sobre el precio de los combustibles?

La iniciativa busca establecer un régimen integral de transparencia sobre la estructura de costos de los combustibles, alcanzando a los distintos actores de la cadena de comercialización.

Uno de sus principales componentes es la obligación de publicar periódicamente información detallada sobre los costos que forman parte del precio final. Entre los elementos contemplados figuran el precio internacional de referencia, fletes, impuestos, costos aduaneros, refinación, logística interna, márgenes comerciales y costos operativos.

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La información debería estar disponible en una plataforma pública, de manera que los consumidores puedan conocer cómo se construye el precio de los combustibles.

El proyecto también contempla mecanismos de fiscalización y sanciones para quienes incumplan con las obligaciones de información.

El proyecto vuelve a quedar en suspenso

El proyecto ya había sido postergado anteriormente por el Senado debido a la falta de dictámenes de las comisiones. En marzo pasado, la Cámara Alta dejó en reserva su tratamiento después de que las comisiones todavía no hubieran emitido una posición definitiva.

Ahora, con el proyecto nuevamente incluido en el orden del día, las comisiones de Legislación y de Industria y Comercio plantearán una nueva postergación para intentar alcanzar una propuesta alternativa.

El objetivo será aprovechar las próximas semanas para discutir con Conacom, MIC y los emblemas privados un mecanismo que permita transparentar las variaciones del precio de los combustibles sin avanzar, por ahora, con una normativa que cuenta con la oposición de los principales organismos consultados.