Renunció el ministro de Turismo, Jacinto Santa María, y este es el motivo

El ministro de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Jacinto Santa María, presentó esta tarde su renuncia oficial e irrevocable al cargo. La dimisión se concretó a través de un comunicado público donde el ahora exfuncionario argumentó que su salida responde a motivos particulares y de “dignidad personal”.

De esta maneja, Santa María cierra un fugaz paso de apenas tres meses y medio al frente de la institución estatal. El mimos había asumido el cargo el pasado 27 de abril por disposición del presidente Santiago Peña.

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Ahora, la cartera turística queda vacante en un momento de altísima sensibilidad debido a las pocas semanas de la realización del WRC Rally del Paraguay 2026 en el departamento de Itapúa. Se trata uno de los eventos de promoción turística y deportiva más importante de los últimos años para la economía local.

Pese a lo llamativo del momento elegido para dar un paso al costado, el exministro aseguró en su nota que se retira con la satisfacción del deber cumplido. Remarcó además que, durante su breve estadía en la función pública, actuó con honestidad y “nunca le mintió” a la ciudadanía.

El interrogante tras su renuncia

Aunque el comunicado de Santa María muestra un tono de agradecimiento hacia el presidente de la República y los funcionarios de la casa, la mención explícita a razones de “dignidad personal” llama la atención.

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El perfil de Jacinto Santa María estuvo marcado por una amplia trayectoria en el sector privado y en el ámbito del derecho, la contabilidad y la gestión de organizaciones ambientalistas como A Todo Pulmón y Guyra Paraguay. Sin embargo, su desembarco en la función pública no estuvo exento de controversias por su vínculo matrimonial con la exviceministra de Tributación Marta González, recordada por demandas judiciales impulsadas en su momento tras disputas por la propiedad de inmuebles en la zona de Mbatoví.

Mientras tanto, Santa María anunció que retornará al ámbito privado para continuar trabajando en emprendimientos turísticos.