Rocío Vallejo impulsa proyecto para frenar coerción en el pago de dietas a concejales

La diputada opositora Rocío Vallejo, quien desde hace varios meses viene recibiendo innumerables denuncias de concejales que no cobran sus dietas por que osan cuestionar la gestión municipal, presentó un proyecto que busca eliminar esta práctica coercitiva.

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“En diversos municipios del país se ha detectado una práctica sistemática y perniciosa: el uso arbitrario del pago de dietas a los concejales municipales como mecanismo de coerción, presión política o represalia por parte de los intendentes municipales”, reza parte del argumento del proyecto de ley presentado por la diputada Vallejo.

Según la parlamentaria opositora, la iniciativa busca sancionar esta práctica mediante la suspensión temporal de las transferencias en concepto de royalties a las municipalidades que incurran en el impago o pago discriminatorio de las dietas de sus concejales.

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El proyecto pretende modificar el artículo 18 de la ley 6784/21, que modificó artículos de la Ley Orgánica Municipal.

El texto que la diputada Vallejo pretende agregar al artículo 18 es el siguiente:

“El intendente municipal será el responsable directo de velar por el pago puntual y no discriminatorio de las referidas remuneraciones.

Si no se realizare el pago mencionado, los concejales municipales afectados comunicarán dicha situación irregular al Ministerio de Economía y Finanzas (MIF).

En caso de verificarse tal discriminación, el Ministerio de Economía y Finanzas procederá a retener los royalties provenientes de las Entidades Binacionales que transfiere al municipio afectado mientras se mantenga esta situación irregular.

Los concejales deberán comunicar el trámite realizado a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, a fin de realizar el seguimiento correspondiente por parte de esta.”