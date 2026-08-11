Acusan al exministro del MOPC Arnoldo Wiens por el caso metrobús: esto cuestiona la defensa

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti acusaron y pidieron elevar a juicio oral y público la causa contra Arnoldo Wiens por el Metrobús.

Según el documento, se acusa el exfuncionario del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez por lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Según la imputación, el presunto daño patrimonial es de G. 14.955 millones en el marco del fallido proyecto Metrobús. El abogado defensor de Wiens, Enrique Kronawetter, calificó la acusación como una “crónica de una muerte anunciada” e incluso cuestionó la existencia de la unidad especializada ya que, según su criterio, son las que menos especializadas están en el manejo del derecho y proceso penal.

“Los fiscales que presentan este requerimiento conclusivo, en primer lugar, lo hacen antes de la fecha señalada por el juez penal de garantía, cuando el Código Procesal Penal dice que en la fecha señalada deben presentar su acto conclusivo, primera cuestión. Segunda cuestión, ellos fueron recusados. Si bien, como era de esperar, yo no espero luego ningún milagro jurídico desde el punto de vista de la realidad de parte de Emiliano Rolón Fernández, que era el jefe de estos fiscales, les confirma y en la propia reglamentación, esa resolución puede ser impugnada en los tres días y mañana vence el plazo de los tres días. O sea, no estaba firme todavía”, criticó.

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Abogado de Wiens cuestiona falta de objetividad de fiscales

Explicó que por más que los fiscales digan que están interviniendo, todavía está en cuestionamiento su falta de objetividad, que es es susceptible de impugnación. Tildó de atrevidos, arrojados y temerarios a los agentes por presentar el acto conclusivo de esta forma.

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Insistió en que lo más grave es que ni siquiera pusieron expresamente un pedido de abreviación de plazo, porque eso significaría que la defensa también tendría que ser oída previamente, lo que los haría activar y agotar todos los recursos de impugnación.

“Estos no son objetivos, son fiscales subjetivos, son empleados del establishment del poder de turno. La acusación contiene de vuelta los mismos vicios que nosotros estamos impugnando, tanto decisiones del Tribunal de Apelación, como decisiones emitidas por estos propios fiscales y que se refieren a las actuaciones relacionadas con la causa seguida a Ramón Jiménez Gaona”, señaló.

Dijo que tampoco le pueden imponer diligencias en las que nunca fue parte, por lo que los agentes cometen un grave error y ofrecen como prueba actuaciones en las que existen decisiones ya adoptadas con respecto a Ramón Jiménez Gaona, quien fue sobreseído en la misma causa.

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Acusación fiscal incluye hecho descartado por juez

El punto principal que sostuvo que no corresponde es que la acusación fiscal se da por destrucción de obras cuando expresamente el juez penal de garantía no les admitió la imputación por ese tipo penal.

“Es una una verdadera farsa esto que están haciendo (...) Se violan todos los derechos, se violan las reglas y después te dicen, ‘sí, pero ya está la acusación’. No, no, no, la acusación está y vamos a refutarla en su momento y no tiene pies ni cabeza, porque está basada en actuaciones que son nulas con relación al señor Arnoldo Wiens. Yo creo que amerita también, y vamos a analizar con todo el equipo jurídico, ir al ámbito disciplinario, llámese Jurado Enjuiciamiento de Magistrados contra los integrantes del Tribunal de Apelación”, manifestó.

Agregó que el argumento de los fiscales caen por su propia inconsistencia, ya que cuando pidieron el sobreseímiento de Jiménez Gaona el argumento fue que cuando Mario Ferreiro era intendente de Asunción, al igual que otros intendentes, decían que no existía habilitación municipal.

“Ellos utilizan un argumento, una argucia para acusar en un caso sobre actuaciones nulas, que te reitero que es lo más importante, y en otra ellos le exculpan al exministro Jiménez Gaona, por favor. Una de cal y una arena sería esto. Utilizan el mismo ardid, porque este es un ardid, para finalmente beneficiar a los que les conviene y perjudicar a unas personas que directamente hicieron lo que tenía que hacer y que era un escándalo, que era la inviabilidad del Metrobus”, concluyó.

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Sobreseimiento a Jiménez Gaona

El pasado 27 de mayo, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú dictó el sobreseimiento definitivo del ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, del proceso penal por el caso metrobús, a pedido de los fiscales en cuyo pedido argumentaron que que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó la “no objeción” al pliego de bases y condiciones y al proceso licitatorio, lo que implicó una validación técnica internacional del proyecto metrobús desde su concepción.

Además, los fiscales del caso argumentaron que el análisis del arbitraje entre Mota-Engil y el Estado paraguayo concluyó que los retrasos y dificultades no obedecieron a una gestión dolosa durante la administración de Ramón Jiménez Gaona, sino a factores externos y decisiones adoptadas posteriormente.

Los fiscales del caso metrobús sostuvieron también que durante el mandato de Jiménez Gaona el contrato del proyecto seguía vigente y, aunque la obra presentaba retrasos, no se configuró un perjuicio patrimonial consumado bajo su administración.

Por otra parte, el documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.

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Detalla que el 23 de octubre de 2018 Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.

El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas. Wiens y su defensa sostienen que la imputación por el caso metrobús tiene motivaciones políticas y busca frenar su precandidatura a la presidencia de la República por la disidencia colorada.