ANR aprueba préstamo de G. 25.000 millones para solventar campaña de las elecciones municipales

En “la casa de colorados”, la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidida por Horacio Cartes, se reunió esta tarde en sesión ordinaria (virtual y presencial) para analizar varios puntos, entre ellos la aprobación de un préstamo de un banco de plaza para solventar las elecciones municipales del 4 de octubre.

En los comicios de octubre, se elegirán intendentes y concejales municipales de los 263 distritos para el período 2026-2031.

El tesorero de la ANR y ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, señaló que, tras un análisis exhaustivo se decidió poner para su estudio y aprobación un préstamo bancario de G. 25.000 millones para solventar las municipales de octubre.

Rojas no reveló la entidad bancaria en la cual se solicitará el crédito. El tesorero partidario indicó, además, que al monto solicitado se sumará la disponibilidad en caja de G. 5.000 millones, que se destinarán para la campaña con miras a las municipales de octubre.

La senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) mocionó por la aprobación, pero enfatizó que la distribución de recursos debe ser equitativa para todos los candidatos a intendentes y concejales del Partido Colorado.

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Finalmente, los miembros de la Junta aprobaron el pedido por unanimidad.

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¿Cuánto gastó la ANR en el 2023?

Para su victoria en las Elecciones 2023, la ANR gastó G. 33.327.899.476 entre los candidatos y también sumando los gastos institucionales.

El tesorero Tadeo Rojas informó en esa ocasión que los candidatos registraron el gasto de G. 6.985 millones. Mientras que el Partido Colorado presupuestó G. 30.000 millones-, finalmente utilizó G. 27.754 millones.

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Rojas informó que los afiliados colorados realizaron donaciones y contribuciones monetarias. También citó el millonario préstamo bancario que superó G. 16.960 millones. Además, el Partido Colorado aportó G. 9.185 millones de fondos propios.