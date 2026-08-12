Dani Centurión dice que no aprobar aumento de penas a la corrupción “va a ser un mensaje”

El proyecto de ley que plantea el aumento de penas para casos de corrupción, incluidas modificaciones a la ley que castiga el enriquecimiento ilícito en la Función Pública y el tráfico de influencias, fue presentado por el diputado Daniel Centurión (ANR, Añetete) hace más de un año en Diputados (desde junio de 2025) y, sin tener dictamen, fue incluido hoy en el orden del día de la sesión de la cámara.

Esta misma Cámara Baja en 2024 rechazó un proyecto para declarar imprescriptibles hechos de corrupción, que también durante este periodo protegió e hizo intocable al ahora imputado expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, y que cuenta entre ellos con procesados por corrupción, como el diputado cartista Esteban Samaniego.

Según el proyectista, esta iniciativa también ayudaría al fortalecimiento de las instituciones, la independencia de los poderes del Estado, mejoraría el sistema de justicia dejando de enviar a analfabetos funcionales a que juzguen a jueces, por ejemplo, como ha ocurrido en el pasado y hoy se está juzgando en los tribunales, al referirse al caso de Hernán Rivas, procesado por su supuesto título falso de abogado.

“Hay países en la región, uno mira legislación comparada en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Uruguay y utilizaron esta misma receta de endurecer las penas por corrupción pública. Yo espero que mis colegas se dignen hoy en acompañar porque va a ser un mensaje terrible que vamos a enviar a la ciudadanía. Vamos a decirle a la ciudadanía, ‘no, nosotros no queremos combatir la corrupción. Nosotros somos cómplices y protectores de los corruptos y vamos a rechazar este proyecto’“, refirió.

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Centurión critica rabona en Diputados

Sobre varias sesiones que tuvieron que suspenderse por la “rabona” de los legisladores, ya que no completaban el quorum mínimo necesario, Centurión dijo que es algo de lo que hace tiempo se quejan, considerando que al arrancar la sesión tienen la obligación de estar a las 9:00 de la mañana.

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“Ustedes permanentemente son testigos de cómo arrancamos la sesión. Tenemos que estar lidiando entre tener quorum y no tener quorum, y para tener quorum se necesitan 41 miembros de 80 miembros. Entonces evidentemente la Mesa Directiva tiene que tomar ya una decisión, porque venimos amenazando en las reuniones de mesa directiva, pero finalmente si no tocamos el bolsillo de los colegas, vamos a continuar con esto”, afirmó.

Detalló que para la sesión de hoy hay dos proyectos que afectan a colegas del oficialismo, uno presentado por Yamil Esgaib, que trata sobre el aumento de penas a cómplices en fugas de los penales, y el otro presentado por Hugo Meza, que plantea aumentar las penas para el abigeato, además del proyecto de Centurión, que aumenta penas para los condenados por corrupción pública.

“Existen nueve tipos penales y algunos de ellos se elevan a 15 años, otros se elevan a 10 años, pero tienen un aumento no considerable. Yo morigeré, ese es un término que un jurista penalista me dijo, ‘tenés que morigerar tu proyecto porque les asusta a muchos’, y claro que les asusta a los corruptos, a los que pretenden continuar con el festín con el dinero público, pero esos son los aumentos para estos tipos penales”, precisó.

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Candidatura de Cartes al Senado

Sobre la propuesta planteada por el senador Basilio “Bachi” Núñez, quien dijo que planteará al expresidente de la República Horacio Cartes encabezar la lista del Senado para el 2027, Daniel Centurión dijo que es muy prematuro hablar de candidaturas, además de que es un tema que se debe debatir constitucionalmente.

“Entiendo que existe ya una jurisprudencia que la Corte le había habilitado en su momento a Horacio Cartes para asumir su banca en el Senado y eso hay que revisar. Pero hay que revisar con constitucionalistas y finalmente si nos preciamos de ser institucionalistas, respetar al órgano que tiene la atribución y la facultad de interpretar la Constitución”, refirió.

Ante la consulta de si la Constitución Nacional establece que los expresidentes se vuelven senadores vitalicios, respondió que es ahí donde caen en volverse constitucionalistas, por lo que se excusó de opinar y dijo que prefiere dejar a los expertos en materia constitucional y principalmente al ámbito que tiene la atribución constitucional, que es la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional actual, considerando que la misma está renovada y no es la misma que en el pasado habilitó a Cartes y a Nicanor.

Sobre la objetividad que podría tener la actual conformación de la Corte, considerando que la mayor parte de sus miembros se habría reunido en secreto con Santiago Peña y Horacio Cartes, sostuvo que es un tema que se tiene que analizar, pero que actualmente no es relevante.

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“Yo prefiero hoy concentrarme en que aprueben el aumento de pena para los corruptos sinvergüenzas, burócratas protegidos por los políticos y los políticos corruptos y se aumenten la pena, que concentrarme en este momento en lo que dijo Bachi”, aseguró.

Insistió en que desde el oficialismo le expresaron apoyo a su proyecto y que increíblemente son los opositores quienes de repente cuestionan, pero sin argumentos jurídicos. Agregó que los efectos colaterales que produce la corrupción son terribles, ya que excluye, mata, tortura y genera todo un efecto en cadena de manera negativa que no puede ser comparable a otros tipos penales, por lo que corresponde que tenga un tratamiento especial y deben tener el coraje de hoy finalmente de aprobar este proyecto.