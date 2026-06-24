Desafuero a Esteban Samaniego pasa definitivamente a acumularse en el freezer

El pasado 17 de junio, el juez penal de garantías, Osmar Legal, reiteró el pedido de desafuero contra el diputado Esteban Samaniego (ANR, HC) en la causa por supuesta lesión de confianza cuando era intendente de Quyquyhó, solicitud que le entró por un oído y le salió por el otro a la mesa directiva de Diputados.

Los líderes de bancada se reunieron esta mañana para definir el orden del día de la próxima sesión, sin embargo, ignoraron olímpicamente la reiteración del pedido de desafuero contra Samaniego, que seguirá sin ser molestado en 4 causas distintas.

“No se trató porque creo que es la misma línea del presidente (Raúl Latorre). Acá hay que tratar esos desafueros de distintos partidos. Estamos compelidos en el sentido de que necesitamos 53 votos y eso ninguna de las partes tiene. Tiene que ser fruto de un gran acuerdo político entre todas las bancadas, en todos los partidos políticos para poder darle viabilidad a esos desafueros”, justificó el vicepresidente primero de la Cámara, el aliado cartista Hugo Meza (ANR, B).

Además de él, seguirán sin ser molestados los diputados liberocartistas Roya Torres y Cleto Marcelino Giménez, ambos con procesos pendientes por casos de “nepobabies” (cobro indebido de honorarios en favor de sus hijos).

El único que tiene una situación particular es el diputado abdista Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), cuyo pedido de desafuero se vio contaminado por la presunta ingerencia del abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, que según chats filtrados, instruía diligencias al fiscal del caso, Aldo Cantero.

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Esto motivó que Espínola desista de solicitar su desafuero y que la Comisión de Asuntos Constitucionales dictamine en contra, ante serios indicios de instrumentación de la justicia en favor del denunciante, el presidente de la ANR, Horacio Cartes.

A Meza se le insistió en que la otra salida es que ellos presionen a cada miembro de su bancada para que ellos mismos soliciten su desafuero, así como lo hizo por voluntad propia el diputado Mauricio Espínola en otra causa por presunto homicidio culposo por un accidente fatal que protagonizó.

Ahí otra vez, Meza se justificó diciendo: “... Y estamos conversando, hablando, a ver si podemos de alguna manera convencerles a los compañeros, ya que finalmente depende de su voluntad”.

La primera causa contra Samaniego por supuesta difamación (ya que agredió verbalmente a una guardia de seguridad, Sara Raquel Prieto Ozuna en el estadio Defensores del Chaco) data del 8 de agosto de 2019. El juez reiteró el pedido el 20 de agosto de 2023 y el 18 de agosto de 2025, pero el caso duerme desde hace 7 años.

La segunda más antigua data del 22 de agosto de 2022, tras una denuncia por supuesta violación de domicilio, tras presuntamente atropellar la residencia de un opositor, Gerardo Marcelino Correa.

El tercer caso es del 18 de agosto de 2023, una causa por supuesta lesión (física) a un concejal de Quyquyhó, Sergio Ysmael Bobadilla Almirón, por agredirlo a la vista de todos en un local de votación. El pedido se reiteró dos años después (2025) pero nada pasó.

Finalmente, la última causa por presunta lesión de confianza durante su gestión como intendente de Quyquyhó por unos G. 1.108 millones, tuvo su primer pedido de desafuero el 12 de diciembre de 2023 y fue reiterado hace unos días, pero sigue blindado.