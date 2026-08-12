Rodrigo Blanco niega ser “rabonero” y justifica sus ausencias de esta manera

En la previa de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados -convocada porque la del martes quedó sin quorum- el diputado de Central Rodrigo Blanco (PLRA) sostuvo que la información difundida respecto al nivel de presencia física en el recinto no es correcta.

“Esos datos que arrojó la información indican las marcaciones en los votos. Eso no refleja el nivel de asistencia a las sesiones”, afirmó el legislador al tiempo de anunciar que solicitará un informe oficial para transparentar sus marcaciones ante la ciudadanía.

Asimismo, se alineó a los descargos expresados por otros colegas mencionados en el ránking, como el diputado Rubén Rubin, asegurando sentirse “tranquilo con la gestión legislativa realizada”.

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Afirmó que “hace oficina” durante las sesiones

Al ser consultado sobre por qué no emite su voto en diversos proyectos tratados en el pleno, el legislador explicó que suele recibir a ciudadanos en su despacho parlamentario mientras se desarrolla la sesión.

“Hay veces que estás en la sesión, se dan los debates, uno sale a recibir a la gente. Yo normalmente recibo los días de sesiones a gente que me pide audiencias mientras se desarrolla la sesión”, argumentó.

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Aseguró que retorna al recinto únicamente cuando se abordan temas prioritarios. “Cuando se tratan temas en los que realmente considero que debo estar, que debo opinar, que debo incidir, por sobre todas las cosas, por supuesto que estoy presente para los votos”, afirmó.

Añadió que la dinámica habitual de los 80 legisladores implica entradas y salidas constantes de la sala de sesiones siempre que se garantice el quorum y las mayorías requeridas por el reglamento interno.

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Viajes oficiales y ausencias “justificadas”

Respecto a las sesiones a las que no acudió de forma definitiva, el diputado del PLRA aseveró que se encuentran debidamente justificadas institucionalmente, mencionando compromisos de representación internacional como las reuniones de la Unión Interparlamentaria.

Finalmente, Blanco defendió su productividad legislativa y destacó, por ejemplo, la aprobación de normativas de alcance nacional, entre ellas la denominada ley MAFE y leyes enfocadas en la protección de niños y adolescentes.

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