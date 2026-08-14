¿Desafío o complicidad? El extraño cruce entre Amarilla y Núñez por la reelección y el balotaje

Sectores críticos al gobierno de turno advierten que los senadores Dionisio Amarilla (liberocartista) y Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) fingen “desafiarse” cuando, en realidad, actúan en contubernio para impulsar una reforma constitucional que incluya la reelección de Horacio Cartes a cambio del balotaje.

En dicho contexto, en la última sesión de la Cámara de Senadores, Amarilla prometió “forzar” ante el Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) el debate de revisar la carta magna para incluir la reelección a cambio de la segunda vuelta electoral presidencial.

Para ello también cuestionó al titular partidario, Alcides Riveros, por no haberse manifestado sobre el tema que busca instalar y de estar más preocupado en las reparaciones edilicias de la sede del Partido Liberal.

“El presidente electo, Alcides Riveros, últimamente anda mudo. Hubiésemos querido que opine sobre este tema, no lo escuchamos. Tal vez especula desmedidamente o está más ocupado en reparar ediliciamente el Directorio Partidario”, dijo.

“Hubiera querido yo que participe en este debate, vamos a forzar que el Directorio opine, aunque probablemente no acompañe la postura que yo defiendo”, anunció.

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De hecho, la última vez que Dionisio Amarilla fue al Directorio del PLRA, en una sesión ordinaria, salió huyendo cuando su colega Celeste Amarilla lo acusó de ser un vendido al cartismo (Vea el video más abajo).

“No va solamente como un mensaje a don Horacio Cartes”, dijo Amarilla

Durante su alocución ante el Senado, Amarilla sostuvo que el balotaje es una herramienta para asegurar que quien gobierne tenga la mayoría absoluta de la gente. Subrayó que la ANR ha ganado las últimas tres elecciones generales en primera ronda sin tener la mayoría del acompañamiento popular.

Aseguró que esto “no va solamente como un mensaje a don Horacio Cartes” y señaló que otros expresidentes estarán interesados, como Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo, “dentro de poco Santiago Peña” y entre los liberales, a Federico Franco.

Subrayó que sí hay balotaje en Colombia, Bolivia, Chile y Argentina.

Omitió que el último intento de reelección presidencial por enmienda acabó en el 31M de marzo y abril de 2017; con la quema del Congreso y el asesinato de Rodrigo Quintana dentro del PLRA.

Otras reformas constitucionales, propone

Agregó que además de la reelección y la segunda vuelta, también se puede revisar la Constitución para analizar la cuestionada composición del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y del Consejo de la Magistratura; el rol de los gobernadores; la promesa de Santiago Peña de mantener el 100% de los impuestos inmobiliarios en los municipios. Así también habló de revisar en la Constitución el subsidio a los partidos y del “error”, a su criterio, de las listas desbloqueadas.

Respecto al supuesto miedo que tiene la oposición a la reelección de Cartes, dijo que “no pasa aquí por tenerle miedo y yo no tengo temor en decirle amigo a Horacio Cartes. Yo me he sentado a conversar con él varias veces”, finalizó.

Dionisistas en el Directorio

Si bien Dionisio Amarilla no es miembro del Directorio, tiene el uso de la palabra tras ser designado en un cargo simbólico por el titular del PLRA, Alcides Riveros.

Los miembros del Directorio dionsisitas son :