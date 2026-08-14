Día de la bandera: Nuevo intento de Yamil Esgaib para modificar el diseño de símbolos patrios en Paraguay

El 13 de julio pasado en la Cámara de Diputados, ingresó un nuevo proyecto con la firma de quince parlamentarios colorados que tiene como objetivo modificar el diseño y uso del Pabellón de la República, los Escudos Nacionales y el Sello Nacional, y fue girado a las comisiones asesoras.

Esta es la segunda oportunidad que los diputados colorados del presente periodo parlamentario intentan instalar los escudos utilizados en la era de la dictadura de Alfredo Stroessner.

El primer proyecto impulsado por el diputado cartista Yamil Esgaib ingresó en el trámite legislativo en junio del 2024 y fue girado a comisiones asesores.

El documento tuvo que ser modificado en la Comisión de Justicia y Trabajo, así como en la Comisión de Defensa Nacional.

En el pleno de la Cámara Baja fue postergado en dos ocasiones y finalmente fue aprobado el 17 de diciembre del 2024 en medio de una incidentada sesión.

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Luego ingresó en la Cámara de Senadores en marzo del 2025 y fue girado a comisiones. El tratamiento fue postergado en dos ocasiones.

En tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta la rechazó de plano y en la plenaria del 28 de mayo del 2025 el proyecto de Yamil Esgaib fue rechazado y enviado nuevamente a la Cámara de Diputados.

En Diputados regresó nuevamente en junio y la Comisión de Legislación aceptó el rechazo; sin embargo, las comisiones de Educación y Cultura y de Justicia y Trabajo insistieron en la aprobación del proyecto.

Los diputados colorados se mantuvieron en la ratificación del proyecto y que fue remitido nuevamente a Senadores, donde luego de varias críticas fue rechazado, por lo cual ese proyecto fue archivado el 19 de noviembre del 2025.

Informes técnicos-jurídico sobre la bandera

Una parte del dictamen de la Biblioteca y Archivo Nacional remitida durante el proceso legislativo del primer proyecto reza lo siguiente:

“El proyecto debe respetar estrictamente la descripción original de 1842 y que cualquier modificación -como la introducción de la orla de gules o los cambios heráldicos propuestos por Harold Ronnebeck y contemplados en el proyecto- carece de cobertura constitucional e histórica, pues el articulo 139 de la Constitución Nacional sólo autoriza a la ley reglamentaria a detallar aspectos no previstos en la Resolución de 1842, sin alterar lo ya resuelto”.

En tanto que, el Archivo Nacional de la Secretaría Nacional de Cultura incluso remitió parte del documento elaborado en el congreso extraordinario reunido durante el consulado de Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, se establece el diseño y uso del Pabellón Patrio actual.

En tanto que el Ministerio de Educación, en su dictamen, resumió que el proyecto es “loable y oportuno”.

Segundo intento: ¿Qué sugerencias recibió Esgaib?

En su segundo intento el diputado Yamil Esgaib busca ahora conseguir nuevos dictámenes al proyecto “Que establece la reglamentación para el diseño y uso del pabellón de la República, de los escudos nacionales y del sello nacional, de acuerdo con la ley originada en el Soberano Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842”.

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En ese contexto el 10 de agosto pasado Yamil Esgaib, proyectista y titular de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, se reunió con representantes de la Asociación Paraguaya de Ceremonial y Protocolo (APACERP) para recibir algunas sugerencias con respecto a la viabilidad.

La profesora doctora Nancy Rivas, el magíster Daniel Benítez, y el abogado Walter Olmedo presentaron sugerencias orientadas a ampliar y ordenar algunos aspectos del proyecto.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la posibilidad de contemplar, dentro de una regulación integral de los símbolos nacionales, aspectos relacionados con el Himno Nacional, además de introducir modificaciones de forma y ordenamiento de determinados ítems, sin alterar el fondo de la iniciativa.

Los representantes indicaron a los miembros de la comisión que una normativa clara y unificada es necesaria para quienes tienen a su cargo la enseñanza y difusión de los símbolos patrios.