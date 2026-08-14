Política
14 de agosto de 2026 a la - 13:31

Líder Amarilla acusa a Camilo Benítez de la falta de control por el récord de deuda pública

Líder Amarilla, senador del PLRA. Foto: Prensa Senado.
Líder Amarilla, senador del PLRA. Foto: Prensa Senado.