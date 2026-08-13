Déficit fiscal: Gobierno revisa ley de tope y proyecta alcanzar 3,9% para el 2027

Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas, argumentó que el país necesita una revisión integral de su marco fiscal para vincularlo a la necesidad de un desarrollo sostenible. El ministro recordó que la actual Ley de Responsabilidad Fiscal fue pensada en el 2012 y aprobada en el 2013, por lo que la normativa ya cuenta con 14 años de antigüedad. Según explicó, el nuevo marco debe responder a un escenario económico diferente al que existía cuando se sancionó la ley original.

La presión sobre los recursos del Estado también se ve afectada por una recaudación que no tuvo el dinamismo esperado para el financiamiento del presupuesto. Lovera señaló que, al finalizar el primer semestre, los ingresos tributarios registraron un crecimiento del 2,4%, cifra que se ubica muy por debajo del 8,5% que se esperaba inicialmente.

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo emitió un decreto con lineamientos adicionales para la ejecución presupuestaria, priorizando la atención a sectores como la salud, la educación, la seguridad y los grupos vulnerables, dijo.

Ante la consulta de si el tope de déficit de 1,5 ya queda corto, Lovera expresó: “En el escenario para gestionar estas deudas, efectivamente, por eso ya nosotros anunciamos que este año llegaríamos al 3,2 y en 2027 al 3,9”.

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“El país se encuentra muy bien”

Consultado sobre las críticas que apuntan a un “descalabro fiscal”, Lovera rechazó que la gestión sea un fracaso. Afirmó que, en términos económicos, el país se encuentra “muy bien” y destacó los actuales niveles de crecimiento, así como la reducción de los indicadores de pobreza y desempleo.

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“Yo creo que estos niveles de crecimiento que estamos teniendo, este nivel de reducción de los indicadores, tanto de pobreza, desempleo, no se tienen si miramos para atrás en la época reciente. Hablar de un fracaso es un extremo demasiado grande”, dijo.

Sin embargo, el ministro reconoció la difícil situación que atraviesan los compromisos con los proveedores del sector vial y del Ministerio de Salud. En ese sentido, adelantó que el proyecto de Presupuesto 2027 reflejará las gestiones que se están realizando para ir cancelando progresivamente estas deudas en el área de salud.

Respecto a la millonaria deuda flotante, el ministro precisó que al 31 de diciembre de 2025 cerró en 1.270 millones de dólares. Desmintió que la cifra adeudada haya trepado a los 2.000 millones de dólares y aclaró que no maneja esos números.

Aseguró que el Gobierno continúa generando flujos de pago y que, gracias a esto, la deuda del Ministerio de Salud es actualmente menor a la registrada al cierre del 2025. Asimismo, destacó que la deuda del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) se redujo bastante, pese a que ambas carteras siguieron recibiendo provisiones y avances de obras.

Sobre la falta de insumos en el Instituto de Previsión Social (IPS), Lovera informó que han trabajado coordinadamente con la previsional. El ministro detalló que ya se generó una autorización para cumplir con los pedidos de provisión y que desde la semana pasada se empezó a observar la entrega de medicamentos por parte de los proveedores.

Proyecto de Leite: recortes exigen análisis “caso por caso”

En relación al proyecto de ley del senador Gustavo Leite, que plantea redireccionar los denominados “gastos superfluos” de distintas instituciones para destinarlos a salud, Lovera pidió cautela. El titular de Economía indicó que no pueden expedirse de manera rápida, ya que se requiere revisar exhaustivamente no solo los componentes, sino a qué entidades afectarán los recortes.

A modo de ejemplo, el ministro citó el caso de los viáticos. Explicó que, si bien el proyecto excluye de los recortes al Ministerio de Relaciones Exteriores, no hace lo mismo con otras entidades como el Indert, que necesita viáticos para que sus funcionarios realicen viajes de terreno indispensables para el proceso de titulación y regularización de propiedades.

Por este motivo, el ministro remarcó que la evaluación del proyecto no puede ser apresurada y se deberá analizar “caso por caso, entidad por entidad”.

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