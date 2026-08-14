Reforma en Consejo de IPS: Centurión propone representación ad honorem y limitaciones al Ejecutivo

El diputado Daniel Centurión (ANR, Añetete) finalmente presentó un proyecto de ley con el que pretende una reforma profunda en la gobernanza del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre todo eliminando la potestad de los miembros del Consejo de Administración de influir en los millonarios procesos licitatorios, a la par de eliminar algunas representaciones, pero sobre todo, lo que quedan, tendrán un cargo “honorífico” es decir, sin millonarios salarios y otros beneficios.

En puridad lo que planteamos es “separar la representación y el control de las decisiones administrativas y de contratación y solamente se deja la representación tripartita”, comenzó comentando Centurión sobre su propuesta.

Actualmente son cinco los representantes designados para integrar el Consejo de Administración y pretenden dejarlos solo en 3, que seguirán teniendo potestad de control, no así de influir en procesos administrativos y licitatorios. Los actuales consejeros son:

Jimmy Jiménez - Representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Bettina Albertini – Representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Mirtha Alzira Arias Noguer – Representante de los trabajadores asegurados (MTESS).

Emilio Argaña – Representante de los empleadores.

José Jara – Representante de los jubilados y pensionados.

“Nosotros dejamos en tres. Eliminamos la representación del Poder Ejecutivo: de Salud y del Ministerio del Trabajo. Dejamos solo la representación de los jubilados y pensionados, de los empleadores y de los trabajadores. Estos deben estar para representar y controlar, no para administrar licitaciones ni convertirse en funcionarios remunerados del IPS”, enfatizó Centurión.

De todos modos, el Ejecutivo seguirá teniendo la potestad de designar al presidente del IPS, cargo actualmente ocupado por Isaías Fretes. A fin de prohibir la injerencia en licitaciones, agregan todo un artículo específico, el 7º.

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Artículo 7°.- Prohibición de intervención en contrataciones El Consejo Honorífico de Representación y Fiscalización y sus integrantes no tendrán competencia ni intervención decisoria en los procedimientos de contratación pública del Instituto de Previsión Social. En consecuencia, no podrán:

a) autorizar el inicio de procedimientos de contratación;

b) elaborar o aprobar pliegos de bases y condiciones;

c) integrar comités de evaluación en representación del Consejo;

d) evaluar ofertas o seleccionar proveedores;

e) aprobar, rechazar o disponer adjudicaciones;

f) adjudicar contratos; ni,

g) aprobar modificaciones, ampliaciones, cancelaciones o terminaciones contractuales cuando tales decisiones correspondan a la autoridad convocante o a sus órganos competentes.

Pese a la prohibición de intervención del Ejecutivo, Centurión remarcó que se mantienen las “atribuciones de controlar y que la administración tenga la obligación de remitir los informes de todos los procesos y todo lo que sea de interés para el Consejo”.

Ahorro de hasta G. 3.500 millones solo en salarios

Otro aspecto central de la iniciativa es que plantea que los representantes que queden, es decir, de los jubilados y pensionados, de los empleadores y de los trabajadores tengan carácter “ad honorem”, es decir, que se corten los millonarios salarios actuales de los consejeros.

“El tema de remuneración, que va a ser ad honorem, ahí vamos a ver si realmente los que quieren representar a su sector tienen la voluntad altruista de ir a cuidar el dinero de los asegurados, porque no van a percibir ningún tipo de remuneración”, indicó.

Actualmente los consejeros de IPS perciben mensualmente cerca de G. 32.000.000 al mes. Centurión sostuvo que, además de poner a prueba el altruismo de los consejeros, elimina salarios que podría generar un ahorro relevante.

“Solamente en remuneración nos ahorramos algo así como G. 2.500 millones al año, sin mencionar que hoy cada consejero otra vez, tiene funcionarios a su cargo y eso treparía a los G. 3.000 millones a G. 3.500 millones al año. Puede ser una gotita en el mar, pero ese dinero puede ser redireccionado a mejorar la calidad del servicio también”, sostuvo Centurión.