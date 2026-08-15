FTC: Tras 12 años y US$ 68 millones, Ministro admite que la misión contra el EPP se incumplió

Un documento interno del Ejército recientemente reveló que para los jefes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), los US$ 8.5 millones anuales que reciben para todas sus operaciones y el combate al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), apenas cubren “lo básico”.

Ante esto, surgieron dudas respecto al tiempo en que la FTC lleva en operación y lo que se percibe como una falta de logros en la lucha contra el grupo criminal. Entrevistado por ABC Digital, el ministro de Defensa Oscar González hizo admisiones y autocríticas.

“Si esto era un fracaso, íbamos a tener terroristas acá en Asunción poniendo bombas en los shoppings” Ministro de Defensa Oscar González.

Hay secuestros pero también “desarrollo”, sostiene el Ministro de Defensa

González reconoció que actualmente arrastran tres secuestros así como la incapacidad de devolverlos a sus hogares. Sin embargo, sostuvo que haciendo un “balance frío y sereno”, la presencia sostenida del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y su brazo táctico, las FTC “han sido los pilares fundamentales sobre los cuales se construyó el desarrollo actual de los departamentos de Concepción, Amambay y San Pedro”.

Sostuvo que antes de que se instale el CODI en 2014, la inseguridad en estos departamentos “ahuyentaba inversiones, paralizaba la producción y mantenía a la región en aislamiento”. Agregó que hoy esto está superado y que, en particular Concepción se convirtió en destino de las mayores inversiones privadas del país. Destacó que en Amambay, gracias al CODI, hay cientos de kilómetros de rutas pavimentadas y que lo mismo ocurrió en San Pedro.

“Ahora esos departamentos son emporios de riqueza”, dijo.

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Quedan 14 epepistas ¿Por qué no los atrapan?

González dijo que “de entrada” reconoce, que a 12 años de la presencia de la FTC; la ampliación de su cobertura y un presupuesto millonario, se incumplió el objetivo de eliminar al EPP, grupo criminal que está integrado por solo 14 personas, dijo.

“Se esconden en un área de bosque muy tupido, no es fácil detectar dónde están ellos”. Ministro de Defensa Oscar González.

Sin embargo, el militar destacó que fue gracias al CODI que la cifra se redujo al 73% de lo que era el grupo paramilitar y que, entre sus logros, se eliminó totalmente a tres grupos derivados. Afirmó que con esto se “impidió un escenario de violencia generalizada”. Recalcó que el EPP pretendía tomar el poder por la fuerza, aumentar sus miembros a mil personas y expandirse a otros departamentos.

En cuanto a la incapacidad de capturar a esas 14 personas, González sostuvo que cuanto menos, es más difícil es encontrarlos. “Se esconden en un área de bosque muy tupido, no es fácil detectar dónde están ellos”.

FTC en medio país ¿muestra el fracaso policial?

El ministro de Defensa subrayó que actualmente la FTC va más allá de perseguir grupos guerrilleros. Recalcó que con su presupuesto de US$ 8.5 millones, en un solo año le generó pérdidas económicas al crimen organizado por US$ 907 millones ya que así como el EPP perdió su esencia ideológica y se alió con narcotraficantes, la FTC ahora también combate a esos miembros del crimen organizado.

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No obstante, negó que los militares actúen ahora como una “policía paralela” ante lo que aparenta ser el fracaso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en el norte y sur de la Región Oriental. “Entonces, para combatir al EPP necesariamente tenemos que también enfrentar al crimen organizado”, agregó.

No obstante, insistió que la misión principal de la Fuerza de Tarea Conjunta y del Comando de Operaciones y Agencias Internas, sigue siendo “el poner a disposición de la justicia a todos los integrantes del EPP”.

“Pero eso no quita que también coayudemos con la Policía Nacional. No es que seamos una fuerza paralela a la Policía Nacional. Al contrario, coayudamos con la Policía Nacional y en el marco de la Constitución y de la ley, respetando al Ministerio Público y al Poder Judicial”, sostuvo.

Estrategia militar: ¿12 años haciendo lo mismo?

En el documento filtrado, los jefes del FTC señalan que el 50% de su presupuesto va a “gastos personales”, lo que denota la falta de inversión en inteligencia. No obstante, González no está de acuerdo con esta visión. Insistió en que en esos 12 años acabaron con el 70% del EPP y tres departamentos están libres de ellos. Incluso se jactó que el grupo criminal opera exclusivamente en el departamento de Canindeyú.

Tampoco dijo estar de acuerdo en calificar como un fracaso de 12 años la lucha contra el EPP. “Si esto era un fracaso, íbamos a tener terroristas acá en Asunción poniendo bombas en los shoppings”, recalcó.

El EPP está en un departamento, pero la FTC cubre siete

González reiteró que el EPP no fue fortalecido en este periodo, tal como afirman los críticos al gobierno. Dijo que fue tan debilitado y reducido que actualmente solo opera en un departamento, en Canindeyú. Entonces, ¿por qué los militares cubre casi toda la Región Oriental?. El secretario de Estado dijo que esta es una decisión del presidente de la República Santiago Peña asesorado por el Consejo de Defensa Nacional para colaborar con la Policía en el combate al crímen organizado contra grupos criminales armados y entrenados.

¿Al acabar con el EPP se cierra la canilla?

González también dijo que no pedirán más fondos para la FTC. “Con el presupuesto que tenemos, debemos cumplir la misión”, afirmó.

Incluso dijo que lejos de preocuparles el recorte de fondos si atrapan al EPP, los militares “vamos a hacer hurra y vamos a bailar malambo” el día que terminen con el grupo criminal.

Sostuvo que el presupuesto destinado al CODI “se prorratea de las fuerzas singulares”, es decir “un poco del Ejército, un poco de la Armada, un poco de la Fuerza Aérea”.

Dijo incluso que como excomandante del Ejercito, sabe que el presupuesto de las fuerzas militares fue “disminuido sustancialmente” a favor del CODI. Por ello “vamos a estar felices si es que el Comando de Operaciones de Defensa Interna cumple su misión y se decida, por ejemplo, redireccionar su misión”, finalizó.