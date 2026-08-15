Tres años de Peña: Persecución, pésima gestión y prioriza “negociados”, afirma Wiens

El precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, fue consultado hoy en No Tiene Nombre de ABC acerca del tercer año de mandato de Santiago Peña que se cumple este 15 de agosto, feriado nacional en conmemoración de la fundación de Asunción.,

El exministro de Obras Públicas y exsenador colorado señaló, primeramente, sobre la acusación que presentó la Fiscalía por el sonado caso Metrobús por supuestos hechos punibles. Wiens dijo que el “garrote político” del gobierno de turno está queriendo obstaculizar o poner obstáculos en el camino de nuestro proyecto político de llegar a la presidencia de la República en el 2028.

Indicó que el gobierno de Santiago Peña, lamentablemente, se ha dedicado a disminuir la fortaleza de las instituciones democráticas y de control en nuestro país. “Ahí está el testimonio de lo que pasó con el Banco Central del Paraguay que ha sido realmente destruido en su institucionalidad, en su independencia, medidas que favorecen al entorno del actual presidente de la República al colocar fondos públicos en una institución que no reunía los requisitos como corresponde”, cuestionó.

Seguidamente, el presidenciable colorado disidente señaló que se está ante un Gobierno “en el cual se utiliza dinero público, dinero de Itaipú o dinero del Mitic para perseguir a periodistas, a medios y a políticos que tienen observaciones o críticas al Gobierno Nacional”.

Wiens aludió al destape de la red desinformante de “campaña sucia” que salpicó a varios funcionarios del Gobierno de Peña, como el militante “Jimmy” Villaverde.

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“O sea, estamos ante una situación en la cual cualquier cosa puede pasar. No obstante, la ciudadanía paraguaya, el pueblo paraguayo necesita tener opciones de esperanza, opciones de transformación para el bien, para el futuro de nuestro país y nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente para hacer una opción de cambio a este gobierno que, bueno, hoy cumple tres años en el ejercicio y con muchos cuestionamientos, especialmente con una ciudadanía harta de muchos de los manoseos de los cuales somos víctimas”, aseveró el presidenciable disidente.

Wiens afirma que el “Gobierno que prioriza negociados”

Consultado cómo califica al Gobierno de Peña, el presidenciable disidente dijo que es de público conocimiento las críticas, no solamente de la disidencia del partido o de la oposición, sino de altos referentes del oficialismo. “Estamos ante un gobierno que prioriza a negociados un gobierno en el cual en lugar de generar empleo y dar mano de obra, por ejemplo, a los carpinteros, y a los muebleros paraguayos, hacen negociados para atraer pupitres chinos”, subrayó.

Añadió: “Un gobierno en el cual nosotros vemos a un presidente que construye su mansión en San Bernardino, que vive gran parte de su tiempo también fuera del país haciendo gestiones. Por un lado está bien hacer gestiones para el país pero lo que necesita el pueblo paraguayo son soluciones a su realidad. Hoy la devaluación macroeconómica que empezó a estabilizarse hace más de 20 años atrás está incluso en cuestionamiento por el nivel del endeudamiento, pero principalmente por la falta de asinceramiento en el manejo de los números y, de la deuda y de la cosa pública”.

El gobierno escondió indicadores sostiene Wiens

Wiens, además, aseguró que el Gobierno de Peña “escondió” muchos indicadores económicos de la opinión pública y de los organismos internacionales queriendo tapar una realidad.

Indicó que en la reunión con exministros de Hacienda “se manejaron los números y se dieron cuenta de que acá que se deben sincerar”. “Finalmente, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Estamos ante una ciudadanía que el 40% del gasto del bolsillo va en salud, de 100.000 guaraníes que gana alguien al día, 40.000 van para solucionar problemas de salud”, criticó.

“El grave problema que tenemos en el acceso a la salud para los paraguayos. Estamos hablando de una ciudadanía cada vez más grande que está endeudada para comer y esta es una bomba de tiempo que va a estallar, lamentablemente, con mucha más gente que pasa mal la situación del día a día. Entonces, nosotros necesitamos un Gobierno más sensible que gobierne más de cerca con la gente, que busque solución a estos problemas sociales que son reales en el día a día y que se quieren negar. Entonces, no todo está bien”, sostuvo.

Seguidamente, añadió: “Está bien, tal vez están mejor algunos, pero la mayoría de la gente está muy mal en su día a día. Entonces, hay que corregir el rumbo, hay que corregir el rumbo y para eso también el Partido Colorado, que es un partido demócrata por excelencia, un partido que respeta las opiniones y especialmente que se nutre de las bases de la sociedad en su discurso, en su sensibilidad para con los más necesitados”,remarcó el presidenciable disidente".

Finalmente, el exsenador y exministro de Obras dijo que el oficialismo y el actual Gobierno “está utilizando muchas herramientas de presión a los efectos de alinear al oficialismo a los que no están alineados”. “Una de esas aristas es la jurídica de persecución. Y todo lo que estamos observando en este proceso que me toca a mí, que le toca a otros políticos, algunos que fueron sacados del Senado, como la senadora Kattya González y otros”, enfatizó el precandidato presidencial.