Metrobús: juez da trámite a acusación contra Wiens, pero preliminar se posterga

La acusación en contra del exministro de Obras Arnoldo Wiens Dürksen, por supuesta lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo, en el caso metrobús; fue presentada este martes 11 por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti.

En atención a que la acusación fue presentada solicitando la abreviación del plazo, de conformidad al artículo 130 del Código Procesal Penal; el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, quien había fijado el 16 de agosto de 2026 como fecha para el requerimiento conclusivo, corrió traslado a la defensa para que responda al pedido del equipo fiscal.

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Por otra parte, en atención a que existen incidentes y recursos planteados por la defensa que están pendientes de resolución; el juzgado postergó la convocatoria a audiencia preliminar, en la que se analizarán los planteamientos de las partes y se resolverá si causa va o no a juicio oral y público.

De acuerdo con la acusación fiscal, Arnoldo Wiens ocasionó un presunto daño patrimonial de G. 14.955 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al disponer la paralización de las obras y la destrucción de las estaciones inconclusas del fallido proyecto metrobús.

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Wiens causó perjuicio de casi G. 15.000 millones, según fiscalía

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, las decisiones y omisiones atribuidas a Arnoldo Wiens comenzaron con la suspensión de las obras de metrobús y la suscripción del Acta de Entendimiento del 23 de octubre de 2018, continuó con la falta de implementación de alternativas recomendadas para dar continuidad al proyecto y con la terminación del contrato, lo que posteriormente derivó en la demolición de estaciones y la utilización de bienes destinados al proyecto para otros fines.

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Como resultado de estas actuaciones, el Ministerio Público individualizó un perjuicio patrimonial de G. 14.955.317.035, en consecuencia pide que Wiens afronte juicio oral por supuesta lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

El monto del perjuicio a atribuido a Wiens está compuesto por G. 8.030.693.029 abonados por el Estado por trabajos ejecutados en cumplimiento del Acta de Entendimiento, que, conforme a la tesis fiscal, produjeron la afectación y pérdida de funcionalidad de obras soterradas; y la suma de G. 6.924.624.006, correspondientes al costo de construcción de seis estaciones, que posteriormente fueron destruidas.

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Según la fiscalía, el monto no comprende el eventual perjuicio económico derivado de la utilización para otros fines de bienes adquiridos específicamente para el proyecto metrobús, debido a que ese componente no pudo ser cuantificado a partir de los elementos de convicción reunidos durante la investigación.

Defensa de Wiens afirma que acusación es nula

Para la defensa de Arnoldo Wiens, el primer obstáculo para el procesamiento del actual precandidato a la Presidencia de la República (ANR) en el caso Metrobús es el hecho de la acción penal está extinta.

Según el Abg. Enrique Kronawetter, uno de los defensores de Wiens, desde el inicio del proceso la Fiscalía incurrió en una serie de irregularidades en desmedro de los derechos y garantías de su defendido y que ameritan la nulidad de todas las actuaciones realizadas en este proceso.

“La acción penal está extinta porque los hechos prescribieron y segundo, porque se trata de una causa que ya feneció y que ellos no lo iniciaron como tenía que haberse hecho. Y eso es lo que estamos impugnando. Y eso también es motivo de la recusación a los agentes fiscales”, destacó Kronawetter.

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El letrado agregó que a partir del procesamiento de su representado, la Fiscalía incurrió en “un rosario de irregularidades que lo único que develan como único resultado, como único camino de respuesta en un debido proceso, la nulidad de todas las actuaciones”.