Afines a Santi Peña alcanzan jugosos contratos por casi US$ 40 millones

Desde la llegada de Santiago Peña al poder, el Grupo Vázquez, a través de sus empresas integrantes a nivel accionario o asociadas, ya acumula G. 228.510.338.053 (37,9 millones de dólares) en contratos adjudicados por medio de licitaciones publicadas en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Llamativamente, varios de los contratos se hicieron en medio de importantes cuestionamientos de otros oferentes por sospechas de direccionamiento, tal como ya reveló ABC meses atrás. Entre las empresas que figuran en la DNCP con actividad figuran Itti Saeca, Ueno Seguros, IDL, Discover Paraguay y desde julio de 2025, Inter-Express SA, reconocida marca que fue adquirida ese mes.

Situación por año

Apenas asumido el gobierno, entre agosto a diciembre de 2023 (solo cinco meses) se registraron adjudicaciones por 6.7 millones de dólares. Durante todo el 2024, las adjudicaciones recibidas casi duplicaron lo adjudicado en los primeros meses de Peña, con 11 millones de dólares comprometidos. Además, ese año se confirma la incorporación de Discover Paraguay SA (Uela) a la cartera de licitaciones, tras la adquisición de la empresa, anteriormente llamada StayPy.

En 2025, los contratos adjudicados llegaron a los 16,9 millones de dólares. La estrella de la expansión fue Discover Paraguay SA, que de una operación marginal, pasó a vender viajes, principalmente a la Presidencia de la República y otros entes del Ejecutivo, alcanzando US$ 721.493 en tal periodo.

Incluso, ese mismo año, otras empresas del grupo fueron llamativamente “viento en popa”. Impresiones, Distribución y Logística SA (IDL) tuvo adjudicaciones por US$ 147.640, siendo el único año donde se registraron operaciones. Esta empresa, que forma parte del paraguas operado por Itti Saeca, es usada solo ocasionalmente. Ese mismo año, Ueno Seguros disparó sus operaciones, quintuplicando su recaudación de un año a otro, pasando de US$ 105.566 a US$ 564.088.

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Desde enero de 2026, la fiebre de adjudicaciones para el Grupo mermó abruptamente, luego de ser adjudicados varios contratos en modalidad plurianual para distintas instituciones en los primeros años del gobierno. A agosto, las adjudicaciones del año suman 3.2 millones de dólares.

La maquinaria “tech”

El pilar de acumulación de contratos públicos viene operado, principalmente, por sus empresas del rubro tecnológico. Itti Saeca es la empresa referente de tecnología del conglomerado y que hasta la fecha acumula US$ 4.6 millones en contratos.

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Desde la firma, ejecutan operaciones con otras como IDL o Technoma, esta última “asociada” y casi integrada a Itti a nivel operativo, según fuentes consultadas. Solo Technoma, en lo que va del Gobierno de Peña, concentra el 83,3% de las adjudicaciones vía DNCP, representando un total de 28 millones de dólares adjudicados. Además, fue beneficiada con otras millonarias adjudicaciones vía Itaipú Binacional, como también con fondos para “servicios universales” de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).