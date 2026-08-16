Elecciones: En busca de votos, Camilo Pérez lleva asistencialismo a pobladores del Bañado

“Camilo Pérez acerca deporte, servicios y esperanza a familias bañadenses”, refiere una nota de prensa de la campaña del candidato a intendente de Asunción por la Asociación Nacional Republicana (ANR) con vistas a las elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre.

El reporte indica que se trató de una nueva edición de “Camilo en tu Barrio”. Se trata de “una jornada deportiva y de servicios que llevó atención gratuita y actividades recreativas a los vecinos de los Bañados de Asunción”.

Conforme a los datos, la propuesta se desarrolló en dos escenarios a lo largo de este sábado último. Durante la mañana, la cancha Cañones, en el barrio San Cayetano, recibió a centenares de familias, mientras que por la tarde, la actividad se trasladó a la cancha San Juan, incluyendo un torneo de fútbol.

El reporte indica que, en ambos lugares, los asistentes accedieron a una amplia lista de servicios sin costo: clínica médica, pediatría, ginecobstetricia, nutrición, odontología, traumatología, psicología, entre otras especialidades. Las jornadas incluyeron además “estudios de imágenes, control de glicemia, evaluación oftalmológica con entrega de lentes, farmacia y peluquería, así como atención especializada para personas con discapacidad y vacunación para animales de compañía” (sic).

El informe de prensa no menciona pero se observó también la entrega de comestibles no perecederos a los pobladores de estos barrios, considerados los más postergados de la Capital.

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En estas zonas, los candidatos de turno se recuerdan de la gente solamente en cada elección.

Además de asistencialismo, se entregaron premios con motivo del día del niño, en tanto que los más pequeños disfrutaron de un espacio de entretenimiento con “pintacaritas”, juegos, globos, zumba, regalos y muchas sorpresas para toda la familia.

“Estas jornadas son un anticipo de la forma en que queremos gobernar: cerca de la gente, en conjunto con los vecinos para dar respuestas concretas a los Bañados y mejorar su calidad de vida. Vamos a transformar Asunción barrio por barrio, la Municipalidad va a funcionar y les prometo que van a sentirse orgullosos. Nosotros, celebramos esta fecha de esta manera, con amigos bañadenses que confía en nuestra candidatura” expresó Camilo Pérez.

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Mitin, también en la zona de bañados

Por otra parte, Camilo Pérez participó de un encuentro con dirigentes, referentes y candidatos a concejales en la Seccional 45, con la presencia de referentes del Comando Capital, de cara a las elecciones municipales.

El encuentro fue organizado por el presidente de la Seccional 45, Alcides Florentín, anfitrión de la jornada. Asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el senador Arnaldo Samaniego, coordinador de Campaña y líder de Causa Republicana; el secretario privado de la Presidencia, Jorge “Turi” Capello, coordinador adjunto de Campaña.

También participaron, el diputado Daniel Centurión, miembro del Comando Capital y líder del movimiento Añetete; el diputado Mauricio Espínola; el concejero de Yacyretá, Fernando Ayala, miembro del Comando Capital; la ministra de la Juventud Salma Agüero, coordinadora del Equipo Joven de la campaña y candidatos a concejales de la Lista 1, dirigentes y coordinadores de la zona.

El candidato a intendente prometió “compromiso” con las vecinos del Bañado Sur para que el municipio trabaje exaustivamente en mejorar la calidad de vida y en la inclusión social.

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“Tenemos un compromiso absoluto con el Bañado. Queremos mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos a trabajar en el mejoramiento de la infraestructura, electricidad y agua, todas las necesidades fundamentales para el progreso de la comunidad. Estoy comprometido de que Asu puede cambiar, más allá del slogan y la música, es una realidad que vamos a tener”, manifestó Camilo Pérez.