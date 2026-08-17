Bachi dice que no “cabalgará” como cuervo sobre los muertos en Pedrozo

En mesa directiva de la Cámara de Senadores el liberal Líder Amarilla solicitó que sea incluido en el primer punto del orden del día de la sesión del miércoles el pedido de interpelación a la ministra Claudia Centurión por la muerte de cinco personas en el peligroso cruce Pedrozo de Ypacaraí.

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Sin embargo, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) le puso “frenos” a la petición de la bancada opositora e indicó que por cuestiones reglamentarias, el pedido no será incluido en el orden del día.

El cartista explicó que sí ingresará en el apartado de peticiones y será puesto a consideración del pleno, para ver si avanza o no el pedido de interpelación a la ministra Centurión.

“No es el mecanismo. Tiene que entrar en la próxima sesión”, sostuvo el cartista Basilio “Bachi” Núñez.

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“Cabalgar” como cuervo

No solo puso el freno al pedido de interpelación de Claudia Centurión, sino que ya adelantó que no acompañará la iniciativa de la bancada democrática y el Partido Liberal por considerarla oportunista.

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“No voy a ser un cuervo que va a cabalgar sobre la muerte. Yo no soy un oportunista, desde el oficialismo impulsamos una emergencia vial. La solución debe ser más integral”, dijo Basilio Núñez, intentando justificar su respaldo a una de las ministras mimadas del Gobierno de Santiago Peña.

En respuesta, Líder Amarilla le retrucó y dijo que el cuervo es la ministra Claudia Centurión por ejecutar obras de pésima calidad poniendo en riesgo la vida de los compatriotas a cambio de criminales negociados.

“No nos consideramos cuervos. El cuervo es la ministra que hace obras de mala calidad. No es aprovechamiento ni oportunismo. Hace dos años que venimos denunciando las muertes en ese cruce, pero Santi Peña le sostiene todavía a su ministra”, dijo Líder Amarilla.