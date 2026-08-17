Accidente en Pedrozo: Senadores de la oposición piden interpelar a ministra de Obras

Los senadores liberales Líder Amarilla y Ever Amarilla junto a la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), en conferencia de prensa, anunciaron que presentaron un pedido de interpelación a la cuestionada ministra de Obras Claudia Centurión.

Los cuestionamientos hacia la ministra de Obras se arrastran desde hace meses, sin embargo, la gota que colmó el vaso fue la muerte de cinco personas en la tarde del domingo en el cruce Pedrozo en la Ruta PY02 cuando un camión de gran porte se llevó por delante a varios vehículos que estaban esperando el cambio de luces en el semáforo.

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Al respecto, el senador Líder Amarilla (PLRA) trató de negligente a la ministra Claudia Centurión y la responsabilizó por la muerte de varias personas en la zona de Pedrozo debido a la omisión de varias obras importantes que no se ejecutaron para ahorrar costos.

“Criminal negligencia en la gestión. Ya ocurrió en varias ocasiones accidentes con muerte de compatriotas en esa zona. Esta señora no puede seguir un minuto más al frente de la institución”, sostuvo Líder Amarilla.

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Manifestó además, que la ruta es un terrible negociado, pues el Estado paraguayo sigue pagando millones a la empresa Rutas del Este y también le cedió la administración de los peajes, por lo cual pedirán respuestas concretas.

“Queremos saber cuánto costó, cuántas adendas se hicieron. Porqué se omitieron obras importantes, que no se hicieron para ahorrar costos. ¿Por qué el Estado paraguayo sigue pagando?”, se preguntó Líder Amarilla.

Explicó que esta obra se licitó por 529 millones de dólares; sin embargo, el Estado terminará pagando 1.700 millones de dólares.

Será recordado como el “gobierno de la muerte” sostiene Villalba

El senador Ever Villalba indicó que por la corrupción imperante en el gobierno de Santiago Peña, la ciudadanía sigue muriendo en las rutas, y en los hospitales.

“Por la corrupción imperante que hay en este gobierno, los paraguayos están muriendo. Por negligencia de esta ministra. Esto no es en el ámbito político, es porque la ciudadanía está muriendo”, sostuvo el legislador liberal.

En similar tenor se expresó el liberal Ever Villalba, quien lamentó que el gobierno de Santiago Peña sea tan indolente con la ciudadanía, que trate la vida de un ser humano como un número más de las estadísticas.

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“Este gobierno va a ser recordado como el gobierno de la muerte. Para este gobierno, la vida es una estadística, es una muerte más. Claudia Centurión tiene en su haber 20 muertes por culpa del estado de la ruta. Este es un gobierno de la muerte. Para ellos, la familia forma parte de una estadística no más”, dijo Ever Villalba.

Llamado a Emiliano Rolón

Por su lado, Yolanda Paredes manifestó que la interpelación es más que necesaria, pero hizo también un llamado al fiscal general del Estado Emiliano Rolón a dar seguimiento a las denuncias presentadas contra la ministra Claudia Centurión.

“Más que necesaria esta interpelación. Pero también lo que ocurrió es un hecho punible que se debe investigar. Esto son intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y ella es la encargada de la construcción y la seguridad. Ella tiene responsabilidad penal”, dijo Yolanda Paredes.

Y agregó que necesitan saber qué pasó con la denuncia presentada contra Centurión por la muerte de dos personas a causa de un bache en la Ruta PY08.

“Le hacemos un llamado a Emiliano Rolón para saber qué cuernos hizo con la denuncia por la muerte de familias en la Ruta PY08″.

Instó también a la ciudadanía a exigir respuestas, y a acompañar a los senadores opositores para exigir una interpelación, incluso hasta un juicio político por las reiteradas negligencias criminales.