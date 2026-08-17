IPS sin insumos: Senado tratará el miércoles su declaración de emergencia

Se trata del proyecto remitido por la Cámara de Diputados el 28 de mayo de 2026 pero que el oficialismo viene postergando constantemente.

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La iniciativa “Declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social, ante el desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, de máquinas y falta de personal; y faculta la realización de acciones administrativas y financieras necesarias”.

El proyecto fue presentado en la Cámara Baja por diputados, en su mayoría cartistas.

Sin embargo, desde su llegada a la Cámara de Senadores, el oficialismo ha presentado numerosas trabas.

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En la sesión del Senado del 24 de junio último, el líder de la bancada cartista Natalicio Chase (ANR, HC), pidió la postergación del tratamiento por 30 días. Hizo este pedido después de que el titular del IPS, Isaías Fretes, acudiera a la Cámara Alta al ser convocado.

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Desde entonces la imagen de Fretes fue en picada y actualmente es considerado un “vendehumo”. A esto se suma que el 4 de agosto último, la Fiscalía imputó a varios ex miembros del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), entre ellos los ex presidentes de la institución Vicente Bataglia y Jorge Brítez. La causa es por lesión de confianza.

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“Ametralladora pero sin balas ”

Cuando Fretes acudió al Senado, en ese entonces ante el titular del IPS reconoció la grave situación financiera que atraviesa la previsional y admitió que la institución necesita cubrir unos G. 150.000 millones mensuales para garantizar el abastecimiento de medicamentos.

También dijo que una declaración de emergencia de la previsional solo servirá como medida administrativa no financiera.

“Puede constituirse en una buena herramienta administrativa, pero no financiera. Esto es como si uno tuviese una ametralladora, pero sin balas”.