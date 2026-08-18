Pedrozo: propietarios de terrenos niegan trabas al viaducto y cuestionan al MOPC

Carlos Ayala y su hija Sandra, propietarios de terrenos afectados por las obras del paso a desnivel en el cruce Pedrozo, acudieron este martes a la Cámara de Senadores para reunirse con el legislador liberal Líder Amarilla y exponer la situación que atraviesan.

Los propietarios desmintieron las declaraciones de autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes habían señalado dificultades para liberar la franja de dominio como uno de los motivos por los que no se pudo avanzar anteriormente con las obras.

El viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce, y la ministra Claudia Centurión habían mencionado esta situación luego del trágico accidente ocurrido el sábado pasado, en el que murieron seis personas.

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Expropiación en Pedrozo ya fue concretada

En ese contexto, las autoridades también apuntaron a las dificultades para liberar los terrenos como una de las razones por las que seguía vigente el sistema de semáforos en el cruce Pedrozo.

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Sin embargo, Ayala afirmó que la situación con sus propiedades ya fue resuelta mediante la expropiación.

“No dije que no estoy de acuerdo con el paso a desnivel, sí que no es una solución. La obra ya está y no se puede rever, va a ser una pérdida abismal. No estoy de acuerdo con que ‘yo le atajé’, hace rato que se liberó. Cuando hubo seis muertos, empezaron de nuevo”, refirió Carlos Ayala.

Disputa es por el monto de la expropiación

Los propietarios también rechazaron que se hayan opuesto al proceso de expropiación. Explicaron que la disputa legal que mantienen con el MOPC se relaciona con el monto establecido por sus tierras, que -según señalaron- ya fue depositado. “Yo solo pido un justo precio”, dijo Carlos.

Según los denunciantes, las obras afectan a ocho de sus propiedades, ubicadas a la costa de la Ruta PY02.

Los propietarios solicitaron que se cumpla con el proceso de expropiación y reclamaron que las autoridades actúen sin “prepotencia”.

Cuestionan diseño del paso a desnivel

Los Ayala aclararon que no están en desacuerdo con la construcción de un paso a desnivel en el cruce Pedrozo. Su cuestionamiento apunta al diseño de la obra que actualmente ejecuta el MOPC.

Según explicaron, el proyecto debería ser como se había planteado inicialmente y no transversal, como se está ejecutando actualmente.

En ese sentido, afirmaron que, luego del primer accidente trágico registrado en la zona, desde el MOPC “apuraron” la instalación del paso a desnivel que actualmente está en construcción.

Carlos Ayala sostuvo además que el proyecto actual implicará la desaparición de su vivienda, que también utiliza como lugar de trabajo.

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Niegan denuncia sobre vecinos armados

Los propietarios también dijeron desconocer las declaraciones públicas de la ministra Claudia Centurión respecto a que vecinos habrían impedido con armas las tareas.

Sandra Ayala cuestionó que, si efectivamente se produjo una situación de ese tipo, el MOPC no haya presentado una denuncia penal.

La propietaria insistió también en que nunca estuvieron de acuerdo con la instalación del semáforo en el cruce, el cual -según dijo- ya debió haberse reemplazado por un paso a desnivel inicialmente proyectado.

“No hay responsabilidad de nuestra parte. El responsable directo es de quien colocó el semáforo ahí”, declaró.

Advierten sobre una solución que consideran insuficiente

Sandra Ayala, asimismo, comentó que mantuvieron varias reuniones con la ministra Centurión, a quien expresaron su preocupación por la posibilidad de implementar una solución que consideraban un parche para la problemática vial.

Según relató, durante esos encuentros la ministra les habría manifestado que la cuestión presupuestaria no constituía un inconveniente. “Al final, se hizo este viaducto porque es más barato y no el que va a solucionar el problema real”, cuestionó.

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Los propietarios también revelaron que existirían otros dos litigios judiciales relacionados con expropiaciones en la zona, entre ellos uno que involucra a Mocipar.