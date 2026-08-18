Sole Núñez promete recuperar 200 plazas y “guerra total” a cajas paralelas y al tránsito caótico

La aspirante a la intendencia por la oposición, Soledad Núñez, se reunió con miembros del Club de Ejecutivos del Paraguay para presentar su plan de gobierno y política de inversión para el sector privado.

Ante las consultas de los participantes sobre las decisiones clave para los primeros 100 días de gestión, Núñez resumió sus prioridades iniciales en varias líneas de acción.

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Anunció una auditoría interna de cada área de la Municipalidad y auditorías externas que permitan contrastar la información; “la guerra total” a las cajas paralelas, y la modernización y digitalización como herramientas para la eficiencia y la transparencia.

“Voy a acabar con la burocracia, las cajas paralelas y los planilleros”, aseveró. Igualmente, dijo que trabajará respaldada en la ciudadanía y en la transparencia para luchar contra las “roscas mafiosas”.

Núñez es la principal candidata de la oposición en Asunción con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre. Tras la desastrosa gestión del procesado Oscar “Nenecho” Rodríguez, reelecto en 2021 con el apoyo del cartismo, el oficialismo designó a Luis Bello como intendente interino y ahora busca continuar esta cuestionada gestión con Camilo Pérez (ANR, HC).

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También anunció la aplicación de medidas estándares de control de gobierno interno y la profesionalización del talento humano.

Recuperar plazas y acabar con el tránsito caótico

En otro momento, reiteró también el rol fundamental que cumplirá el sector privado como aliado para llegar a la meta de recuperar las más de 200 plazas de la ciudad, la unificación de las veredas y terminar con el tránsito caótico y el deterioro que ello implica para la calidad de vida en Asunción.

Sostuvo que su objetivo no es ser recordada por obras realizadas, sino por haber logrado transformar la ciudad.

“Quiero ser la Intendenta que haga que esta ciudad funcione y que, al término de mi mandato, Asunción vuelva a ser la mejor capital de Sudamérica para vivir, trabajar e invertir”, expresó.

“La diferencia está en mi liderazgo, un liderazgo sin compromiso con sector alguno, donde le contaremos al contribuyente qué se hace con su dinero, donde la tecnología nos mostrará la trazabilidad de las cuentas y donde, si se resisten, se denunciará a través de la prensa y los ciudadanos sabrán lo que pasa. Así se ha luchado en otras ciudades con éxito contra la corrupción”, enfatizó Sole Nuñez.