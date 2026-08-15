Sole Núñez promete ganar Asunción con votos colorados

Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, la candidata opositora a la intendencia de Asunción, Soledad Núñez, cuestionó duramente a la dirigencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por la situación que atraviesa la capital y sostuvo que su proyecto puede imponerse en las elecciones municipales de octubre con votos colorados.

Núñez planteó que el deterioro de la ciudad no distingue colores partidarios y que los propios electores de la ANR sufren problemas como la inseguridad, el deterioro vial y el abandono del Centro Histórico. Afirmó que la elección no debe reducirse a una disputa entre partidos, sino a un cambio de modelo de gestión.

“Yo voy a ganar con los votos colorados también”, sostuvo. Según argumentó, los ciudadanos afiliados al Partido Colorado también padecen los problemas cotidianos de Asunción y pueden optar por una alternativa opositora.

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Crítica al abandono del Centro Histórico

La candidata cuestionó las medidas impulsadas para revitalizar el Centro Histórico y consideró insuficientes las iniciativas que se limitan a actividades puntuales. Señaló que existen más de 250.000 metros cuadrados abandonados, situación que, según indicó, contribuye al deterioro urbano y al aumento de la inseguridad.

Núñez sostuvo que el problema central es la despoblación del Centro Histórico. A su criterio, no será suficiente reducir impuestos o realizar obras superficiales si no se garantiza que las personas puedan vivir allí con seguridad.

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También vinculó el deterioro de determinadas zonas con problemas de exclusión social, adicciones y microtráfico. No obstante, aclaró que la informalidad o las condiciones de marginalidad no implican una relación directa con la delincuencia.

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“Medidas cosméticas” no solucionan el problema

La candidata cuestionó que durante los últimos años se haya hablado de la revitalización del Centro Histórico sin concretar, según su evaluación, una transformación de fondo.

“Seguimos con las mismas medidas, que son cosméticas, interesantes, pero que no resuelven el problema de fondo”, afirmó.

En ese sentido, planteó un abordaje integral que incluya seguridad, vivienda, empleo, educación, salud e infraestructura. También cuestionó el destino de los recursos que serán obtenidos mediante endeudamiento para proyectos de revitalización del Centro.

Núñez propuso que la Municipalidad asesore a propietarios para recuperar inmuebles y destinarlos a viviendas o alquileres temporales. También planteó fortalecer el trabajo de la Escuela Taller Municipal para la recuperación de fachadas patrimoniales.

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Propone intervenir zonas cercanas al Centro

La candidata opositora sostuvo que la recuperación del Centro Histórico debe extenderse a zonas próximas, entre ellas el área comprendida entre el Palacio de Gobierno y la Universidad Católica, además de sectores ubicados hacia el Parque Caballero y la Chacarita Alta.

Consideró necesaria una intervención de infraestructura para mejorar la conexión vial y la circulación. Citó como ejemplo la posibilidad de extender la calle Estados Unidos hasta la Costanera.

Según Núñez, la apertura y mejora de calles puede aumentar el tránsito y, con ello, generar mayor vigilancia y control en zonas actualmente deterioradas.

También planteó analizar casos que requieran reubicación o relocalización y cuestionó que algunas intervenciones hayan ocupado espacios que, según su criterio, debían funcionar como corredores verdes.

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Distrito cultural y recuperación del microcentro

Otro de los proyectos mencionados por Núñez es la creación de un distrito cultural en el Centro Histórico. Señaló como posible área de desarrollo el entorno de Colón y Benjamín Constant, donde ya existen espacios y servicios vinculados con la cultura.

Mencionó la Recova, el Instituto Municipal de Arte, el puerto, y la Manzana de la Rivera como puntos que podrían integrarse a una estrategia de desarrollo cultural.

La candidata planteó que la Municipalidad invierta en equipamiento, iluminación e incentivos para actividades vinculadas con las industrias creativas y la llamada economía naranja.

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“El que no trabaja se tiene que ir”

Núñez también fue tajante al referirse a los funcionarios municipales y los denominados “planilleros”. Afirmó que la Municipalidad no puede continuar sosteniendo a personas que no cumplen funciones mientras los contribuyentes afrontan una elevada presión tributaria.

“El que no trabaja se tiene que ir. Esta ciudad ya no aguanta más”, manifestó.

La candidata sostuvo que no está de acuerdo con aumentar la carga tributaria a los contribuyentes mientras la administración municipal no demuestre capacidad para gestionar correctamente los recursos disponibles.

Afirmó además que ya impulsó sumarios administrativos contra funcionarios considerados “planilleros” y defendió la posibilidad de aplicar destituciones cuando corresponda.

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Reclama cuentas claras entre Asunción y el Gobierno

Núñez reconoció que Asunción enfrenta una presión particular por ser sede de los tres poderes del Estado. Sin embargo, consideró necesario ordenar las cuentas y establecer mecanismos para que el Gobierno nacional retribuya a la capital por las cargas que soporta.

La candidata insistió en que la Municipalidad debe administrar correctamente los recursos que genera la ciudad y destinarlos a mejorar los servicios y ejecutar las obras necesarias.

Finalmente, volvió a plantear que su candidatura busca romper con el modelo de gestión vigente y aseguró que puede captar votos de sectores tradicionalmente colorados.

“Esto no distingue colores”, sostuvo, al señalar que la inseguridad y el deterioro de las calles afectan por igual a colorados, opositores e independientes. En esa línea, responsabilizó a la dirigencia partidaria por buena parte de la situación actual de la capital.