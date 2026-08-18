Wiens afirma que gobierno de Peña “improvisa” y “prioriza negocios”

En un mitin que se llevó a cabo anoche en la seccional colorada N° 2 de la Asociación Nacional Republicana (ANR) fue en respaldo a las candidaturas de Iván Chilavert y de Camilo Pérez, candidato a intendente de Asunción por el Partido Colorado. Asistieron varios dirigentes y líderes de la disidencia, entre ellos, el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez (2018-2023). La reunión proselitista es con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

En su discurso, el presidenciable por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, cuestionó duramente la gestión energética del Gobierno Nacional, al que calificó de improvisado y responsable de desperdiciar tres años sin tomar decisiones pese a las advertencias de especialistas del sector.

El exministro de Obras Públicas y exsenador colorado afirmó que el actual gobierno de Santiago Peña “improvisa” y “prioriza, en algunos casos, ”negocios personales" por sobre las decisiones que el país necesita.

En otro momento, Wiens recordó que, desde hace tres años, referentes y expertos del sector venían alertando sobre el agotamiento de la capacidad energética del país de cara a 2030.

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Actualmente, el presidenciable colorado disidente afronta un proceso judicial por el sonado caso Metrobús, por supuesta lesión de confianza en el marco de la causa sobre el fallido proyecto de Metrobús.

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Cuestiona demora en convocar a mesa energética

En otro momento de su discurso, Arnoldo Wiens lamentó que recién el pasado 13 de agosto el Gobierno de Santiago Peña convocó a una mesa con ministros y especialistas para atender un problema que “todos los referentes venían diciendo” que había que resolver.

“Nos damos cuenta después de tres años y ahora ya es difícil tomar decisiones a esta altura de un gobierno”, afirmó, Sin embargo, valoró que la reunión “finalmente se haya concretado”.

El presidenciable colorado disidente contrastó esa demora con la agenda internacional del Ejecutivo, que, indicó, viaja con frecuencia en busca de inversores, particularmente vinculados a inteligencia artificial y tecnología.

Citó datos de la ANDE, según los cuales la demanda de proyectos interesados en instalarse en el país asciende a 5.000 megavatios, mientras que el margen disponible hasta 2030 es de apenas 2.000 megavatios.

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“Está muy lindo tu proyecto, pero acá no te podemos dar garantía de que vas a tener energía eléctrica después del 2030”, manifestó el exministro de Obras Públicas.

Finalmente, Wiens indicó que su plan de gobierno prevé el trabajo con el sector eléctrico para tener un plan preparado desde el primer día de gobierno, “y no esperar tres años para darnos cuenta de que era cierto lo que se decía”.