Metrobús: Arnoldo Wiens recusa al juez Humberto Otazú y cuestiona su imparcialidad

Este martes, el exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens, precandidato a la Presidencia de la República por una facción disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), presentó un escrito de recusación contra el juez penal de Garantías que tiene a su cargo el proceso judicial abierto contra Wiens por el fracaso del proyecto de implementación de un servicio de metrobús en el Área Metropolitana de Asunción.

El Ministerio Público acusó a Wiens, quien fue ministro de Obras durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), del supuesto delito de lesión de confianza y argumenta que este causó un daño patrimonial de casi 15.000 millones de guaraníes al Estado al decidir en 2018 la suspensión de las obras del metrobús -a cargo de la empresa extranjera Mota-Engil– tras numerosos retrasos en su ejecución, y posteriormente haber ordenado en 2020 la destrucción de estaciones de buses parcialmente construidas en el marco del proyecto.

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En contraste, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento del predecesor de Wiens en el Ministerio de Obras, Ramón Jiménez Gaona, quien tuvo a cargo esa institución durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) y bajo cuya administración comenzó el proyecto del metrobús.

“Duda razonable” sobre imparcialidad del juez

En su nota de recusación, Wiens afirma que el juez de Garantías a cargo del proceso en su contra, Humberto Otazú, incurrió en una “secuencia objetiva de actuaciones procesales” que le generan “duda razonable respecto de la necesaria imparcialidad y distancia que debe mantener el órgano jurisdiccional frente a las posiciones de las partes”.

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Según el exministro, el Ministerio Público presentó su acusación de forma anticipada el pasado 11 de agosto, antes de la fecha fijada por el Juzgado a cargo de Otazú para la presentación del requerimiento conclusivo, el 16 de agosto; y antes de se haya resuelto sobre un pedido presentado por la Fiscalía para reducir el plazo de presentación haya sido.

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Wiens cuestiona que el Juzgado haya dado por recibida la acusación y haya producido “efectos procesales vinculados con ella” a pesar de que el pedido de abreviación del plazo aún estaba pendiente de ser sustanciado.

El exministro agrega que, en paralelo, también estaba pendiente de resolución una excepción de extinción de la acción penal que presentó su defensa, que finalmente fue rechazado por el juez Otazú.

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Además de impugnar al juez Otazú, Wiens presentó la semana pasada una impugnación contra la resolución de la Fiscalía General del Estado que ratificó como representantes del Ministerio Público en la causa en su contra a los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle.