Diputados tratará interpelación de Claudia Centurión el otro martes

Tras culminar la reunión de mesa directiva de la Cámara de Diputados esta mañana, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) informó que el pedido de interpelación contra la ministra de Obras, Claudia Centurión por el accidente en Pedrozo (Ypacaraì) fue incluido para su estudio entre los primeros puntos de la sesión ordinaria del próximo martes 25, pero con pocas chances de prosperar gracias al blindaje de la aplanadora cartista.

“Está el pedido de interpelación (en el orden del día) y varios colegas reivindicamos esta figura constitucional que básicamente consiste en que la autoridad venga a dar explicaciones sobre los temas puntuales que se le consultan”, indicó Vallejo, respaldando el pedido.

No obstante, lastimosamente esa no es la misma postura de la mayoría cartista, que así como en otras varias ocasiones, adelantaron un blindaje para ni siquiera “incomodar” con preguntas a Centurión, que carga en sus espaldas la eventual responsabilidad por seis muertes este fin de semana en Pedrozo.

Vallejo lamentó que la mayoría cartista desvirtuó esta figura constitucional, incluso en detrimento de sus facultades como legisladores, y sobre todo atentando, como es un derecho ciudadano, a que sus autoridades rindan cuentas sobre sus actos.

“La interpelación es una figura donde la autoridad debe dar respuesta. Yo no sé de dónde sacan que en este gobierno, (...) la autoridad no tiene que responder ni siquiera los informes, que hay que guardar todo bajo la alfombra y no tienen que responder. Claro que tienen que responder”, reclamó Vallejo.

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En el caso particular de Pedrozo, por ejemplo remarcó que la ministra Centurión está obligada a explicar porqué, tras dos años de otro episodio luctuoso previo, no se realizaron cambios básicos, y recién tras la muerte de otros seis compatriotas, ahora resulta que en 20 días pueden dar una “solución” paliativa o replantear el quitar el semáforo en el sitio.

“Nunca se hizo esa gestión de eliminar el semáforo y a 2 años estamos con otra tragedia de igual magnitud. Entonces, uno se pregunta qué es lo que hizo la autoridad en este tiempo que no ha solucionado ese problema. Y hoy se habla de una solución en 20 días, es decir, que de aquella tragedia al 2024 se pudo haber solucionado en 20 días, se pudo haber evitado otros accidentes. Entonces, son las respuestas que se deben dar”, remarcó Vallejo.

El pedido de interpelación presentado ayer en Diputados consta de 18 preguntas, las cuales, en caso de aprobarse, pueden ser ampliadas por el pleno.

Sin embargo, ya ayer, ni el presidente cartista de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ni el líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto dijeron estar de acuerdo con la interpelación y sin los votos oficalistas, la iniciativa tiene nulas chances de prosperar.