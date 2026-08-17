Tragedia en Pedrozo: oficialismo rechaza interpelación a la ministra Claudia Centurión

El senador colorado Natalicio Chase (Honor Colorado) se pronunció en contra de la iniciativa promovida por sectores de la oposición para interpelar a la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, tras el trágico accidente registrado el fin de semana en la ruta PY02, en la zona de Pedrozo, donde murieron cinco personas.

Al término de la reunión de la Mesa Directiva del Senado, Chase remarcó que la bancada oficialista no acompañará la solicitud en la sesión del próximo miércoles, argumentando que la figura constitucional de la interpelación no está concebida como un mecanismo de sanción o de juzgamiento.

“La interpelación es una herramienta de información del Senado, no un juzgado de primera instancia. Si nosotros estamos buscando condenarla a la ministra por un evento que ocurrió el fin de semana, creo que es el camino equivocado”, afirmó el legislador.

Lea más: Pedrozo: chofer del camión explica cómo ocurrió el fatal accidente

“Se le debería imputar cuatro a cinco veces por día”

Para argumentar su postura, el parlamentario sostuvo que no se puede atribuir de forma automática a la titular del MOPC la responsabilidad penal o administrativa de los accidentes de tránsito que se producen diariamente en las carreteras del país.

“Si vamos a imputarle o juzgarle a la ministra por cada accidente de tránsito que hay en Paraguay, debería imputársele cuatro o cinco veces por día, porque hay cuatro o cinco fallecidos por día en accidentes y el 99% son responsabilidades personales de los conductores”, aseveró Chase.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Accidente en Pedrozo: MOPC anuncia cuándo eliminará el semáforo

El senador insistió en que antes de emitir cualquier dictamen o buscar responsabilidades políticas, es necesario esperar a que avancen las investigaciones periciales sobre las causas reales del hecho. Cuestionó, entre otros puntos, el estado mecánico del camión involucrado, las razones por las que el conductor no utilizó la rampa de frenado y los controles previos de habilitación del vehículo.

“No es una responsabilidad directamente atribuible a la ministra de Obras Públicas hasta que tengamos la información concreta”, subrayó.

Explicaciones en Mesa Directiva y respaldo de bancada

En cuanto al reclamo sobre las obras inconclusas en el tramo de la bajada de Pedrozo, el legislador colorado indicó que existen diversos factores contextuales en el proyecto vial, un litigio judicial en trámite sobre una propiedad del lugar y trabas iniciales para la circunvalación del cruce.

Si bien rechazó el procedimiento del juicio o interpelación pública en el pleno, Chase no descartó convocar a Centurión para que brinde un informe detallado ante la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

“La ministra de Obras Públicas tiene el respaldo de la bancada. Seguramente vamos a pedirle unos días para que ella haga las investigaciones y presente sus informes, y pueda informarnos en una actividad controlada aquí en la Mesa Directiva”, concluyó.

Lea más: Tragedia en Pedrozo: confirman que dos de las víctimas del fatídico choque eran funcionarios del Senado